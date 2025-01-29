29 января 2025

Генпрокуратура раскрыла, почему хочет отобрать Домодедово у владельцев аэропорта

«Ведомости»: Домодедово оказалось под иностранным контролем
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказались под иностранным контролем
По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказались под иностранным контролем Фото:

По данным Генпрокуратуры, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств и это не связано с деприватизацией. Об этом пишут «Ведомости».

«По информации Генеральной прокуратуры, аэропорт „Домодедово“ оказался под иностранным контролем, что и стало основанием для иска ведомства. Согласно российскому закону, иностранным инвесторам запрещено вести деятельность, имеющую стратегическое значение для безопасности государства, без согласования с правительственной комиссией. В эту категорию входит управление аэродромами и воздушным транспортом», — пишет издание «Ведомости»

Генпрокуратура считает, что структуры аэропорта контролируются резидентами иностранных государств, в том числе владельцем Дмитрием Каменщиком и председателем набсовета Валерием Коганом. В качестве обеспечительной меры надзорное ведомство попросило наложить арест на 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». В  «Домодедово» заявили изданию, что аэропорт строго соблюдает все требования российского законодательства.

Иск был зарегистрирован 28 января. Ранее сообщалось, что среди ответчиков Генпрокуратуры в деле выступают несколько компаний, включая ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд» и ООО «Домодедово коммершл сервисиз», а также Фонд «Атлант Фаундейшн». Также к числу ответчиков относятся Коган и Каменщик, занимающие ключевые позиции в управлении аэропортом.

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По данным Генпрокуратуры, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств и это не связано с деприватизацией. Об этом пишут «Ведомости». «По информации Генеральной прокуратуры, аэропорт „Домодедово“ оказался под иностранным контролем, что и стало основанием для иска ведомства. Согласно российскому закону, иностранным инвесторам запрещено вести деятельность, имеющую стратегическое значение для безопасности государства, без согласования с правительственной комиссией. В эту категорию входит управление аэродромами и воздушным транспортом», — пишет издание «Ведомости» Генпрокуратура считает, что структуры аэропорта контролируются резидентами иностранных государств, в том числе владельцем Дмитрием Каменщиком и председателем набсовета Валерием Коганом. В качестве обеспечительной меры надзорное ведомство попросило наложить арест на 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». В  «Домодедово» заявили изданию, что аэропорт строго соблюдает все требования российского законодательства. Иск был зарегистрирован 28 января. Ранее сообщалось, что среди ответчиков Генпрокуратуры в деле выступают несколько компаний, включая ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд» и ООО «Домодедово коммершл сервисиз», а также Фонд «Атлант Фаундейшн». Также к числу ответчиков относятся Коган и Каменщик, занимающие ключевые позиции в управлении аэропортом.
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