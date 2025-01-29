Кандидат в президенты МОК допустил снятие санкций с России

Президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, баллотирующийся в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), высказался о возможном снятии санкций с российского спорта. Он подчеркнул, что ключевым фактором в этом вопросе должно стать соблюдение Олимпийской хартии. Об этом сообщает информационный ресурс Inside the Games.
«Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия будет соблюдать хартию, нет причин применять к ней санкции», — сказал Фейсал ибн Хусейн. Он пояснил, что принципы Олимпийской хартии являются основой для любых решений относительно участия стран в международных соревнованиях.
Кроме Фейсала ибн Хусейна, на пост президента МОК претендуют несколько известных спортивных деятелей из разных стран, включая президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и главу Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяна Коу. Выборы главы МОК запланированы на ближайшее время, и итоги голосования определят курс развития мирового олимпийского движения на следующие годы.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что одна из стран захотела вернуть медали Олимпиады-2024 из-за брака. Речь идет об Азербайджане, который обратился в МОК по поводу бракованных медалей прошлогодних игр в Париже, на которых российских спортсменов вообще исключили из медальной таблицы.
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