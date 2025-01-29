29 января 2025

Екатеринбуржцев напугали залпы салютов в честь китайского Нового года. Видео

На Сортировке китайский Новый год отметили фейерверком
© Служба новостей «URA.RU»
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На Сортировке отметили Китайский Новый год
На Сортировке отметили Китайский Новый год Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке местные жители стали свидетелями грандиозного фейерверка. Салют устроили в честь празднования китайского Нового года.

«У них пояс часовой другой. Видимо начался Новый год. Люди наверное в трамваях едут, понять ничего не могут», — говорит местная жительница, ставшая очевидицей шикарного салюта.

Китайский Новый год в 2025 году наступил 29 января. По традиции его отмечают 15 дней, поэтому народные гуляния и различные праздничные мероприятия продлятся до 12 февраля. Закончится год по китайскому календарю 16 февраля 2026 года.

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В Екатеринбурге на Сортировке местные жители стали свидетелями грандиозного фейерверка. Салют устроили в честь празднования китайского Нового года. «У них пояс часовой другой. Видимо начался Новый год. Люди наверное в трамваях едут, понять ничего не могут», — говорит местная жительница, ставшая очевидицей шикарного салюта. Китайский Новый год в 2025 году наступил 29 января. По традиции его отмечают 15 дней, поэтому народные гуляния и различные праздничные мероприятия продлятся до 12 февраля. Закончится год по китайскому календарю 16 февраля 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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