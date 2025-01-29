В Екатеринбурге на Сортировке местные жители стали свидетелями грандиозного фейерверка. Салют устроили в честь празднования китайского Нового года.
«У них пояс часовой другой. Видимо начался Новый год. Люди наверное в трамваях едут, понять ничего не могут», — говорит местная жительница, ставшая очевидицей шикарного салюта.
Китайский Новый год в 2025 году наступил 29 января. По традиции его отмечают 15 дней, поэтому народные гуляния и различные праздничные мероприятия продлятся до 12 февраля. Закончится год по китайскому календарю 16 февраля 2026 года.
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