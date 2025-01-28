Китайский Новый год 2025: история и традиции самого яркого праздника в мире

Китайский Новый год является одним из наиболее значимых и масштабных праздников в Китае. Празднование часто длится более двух недель. Кульминацией мероприятий становится Праздник фонарей, который считается одним из наиболее ярких и впечатляющих событий в стране. О традициях, истории и приметах праздника — в материале URA.RU.
Какого числа Китайский Новый год
Китайский Новый год в 2025 году наступит 29 января. По традиции его отмечают 15 дней, поэтому народные гуляния и различные праздничные мероприятия продлятся до 12 февраля. Закончится год по китайскому календарю 16 февраля 2026 года.
Каждый год в Китае находится под покровительством одного из двенадцати зодиакальных животных, которое ассоциируется с определенным цветом и одной из пяти стихий: землей, водой, огнем, металлом или деревом. 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. В китайской культуре змея часто ассоциируется с мудростью, трансформацией и элегантностью и иногда называется «маленьким драконом».
История Китайского Нового года
В 2025 году наступит 4723 год по традиционному китайскому календарю. Согласно одной из версий, начало празднования Китайского Нового года было положено императором, который организовал собрание всех своих министров для совместного поклонения земле и небу. Этот день был объявлен первым днем первого лунного месяца в китайском календаре.
Существует также другая легенда, связанная с этим праздником. Считается, что в первый день Нового года на землю спускается мифическое чудовище по имени Нянь, что в переводе означает «год». Нянь является, чтобы поедать скот, зерно и продовольственные запасы, а также уводить с собой людей и их малых детей. Однако существует способ умиротворить чудовище: если перед входом оставить пищу, то Нянь, наевшись, становится менее агрессивным.
Кроме того, считается, что Нянь испытывает страх перед красным цветом, огнем и шумом. В связи с этим в день празднования Нового года китайские семьи традиционно украшают свои дома красными фонарями, запускают фейерверки, готовят изысканные блюда, веселятся и поют, создавая праздничную атмосферу.
С тех пор, как в стране был введен григорианский календарь, Новый год стали обозначать как Праздник весны. Несмотря на то, что в день торжества погода остается холодной, китайские семьи уже отмечают начало весны, выражая свои надежды на грядущее благополучие.
Почему Китайский Новый год называют лунным
В России и других странах Новый год отмечают по григорианскому календарю, а в Китае — по лунному. То есть, каждый год начинается не 1 января, а во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году по китайскому календарю жители страны будут праздновать Новый год 10 февраля, а каникулы будут длиться до 24 февраля.
При этом китайцы отмечают Новый год и 1 января, но с меньшим масштабом: просто с наряженными елками и украшенными домами. В китайский Новый год празднование проходит масштабнее, оно охватывает все регионы страны. Праздник принято отмечать дома, потому китайские семьи собираются все вместе у старших родственников.
Традиции
Фестиваль Лаба
В Китае начало празднования Нового года традиционно отмечается фестивалем Лаба, который в 2025 году приходится на 26 января. В этот день во многих китайских семьях проходят поминальные обряды, а также осуществляются молитвы предкам и древним богам за удачу и богатый урожай. Несмотря на то, что фестиваль имеет языческие корни, он также нашел отражение в даосизме и буддизме. Традиционным блюдом праздника является Лаба-каша, которая включает в себя семь видов злаков, красную фасоль и финики.
Следом за Лабой начинается период официальных праздничных мероприятий, продолжающийся с 28 января по 3 февраля 2025 года. В течение первых семи дней нового лунного года большинство учреждений, предприятий и магазинов закрыто. Поэтому жители страны заранее приобретают необходимые товары и продукты питания.
Красная одежда и поджигание бамбука
Традиция украшения домов красными элементами и использования фейерверков в Китае основывается на древнем мифе. Согласно этой легенде, в далекие времена существовало чудовище по имени Нянь, что в переводе означает «год». Животное проводило большую часть времени на морском дне, но раз в год выходило на берег, чтобы поесть людей и животных. Жители, боясь чудовища, спасались бегством в горы.
Ситуация изменилась, когда в одно из сел пришел мудрый старик с белыми волосами и румяными щеками. Он украсил дома красными лентами, оделся в красное и поджег бамбук, издававший громкие трески. Этот звук испугал Няня, и он скрылся обратно в море. С тех пор жители стали придерживаться советов старца.
Красный цвет до сих пор является символом Китайского нового года. В числе популярных украшений — бумажные фонарики, вырезанные бумажные узоры цзяньчжи, народные гравюры няньхуа и каллиграфические таблички с пожеланиями. Также на праздник традиционно вешают изображения иероглифа «Фу», которые переворачивают, чтобы, по поверью, счастье «вошло» в дом.
Красные конверты
В Китае в Новый год принято дарить деньги в красных конвертах, иначе их называют хунбао. Этот ритуал символизирует передачу удачи и благословений от старших к младшим. В то же время молодежь вручает такие конверты старшему поколению в знак признательности, и как пожелание долгой жизни. В некоторых районах страны супружеские пары подарят хунбао неженатым друзьям, желая им успеха в личной жизни.
Новогодние блюда и напитки
В дни празднований Китайского Нового года местные жители приготавливают традиционные блюда. На их праздничном столе обязательно присутствуют пельмени, наполненные мясом и овощами. Их готовят различными способами: варят, жарят, готовят на пару или запекают в духовке. Принято считать, что количество съеденных во время праздника пельменей напрямую влияет на финансовое благополучие в предстоящем году: чем больше пельменей употребили, тем больший доход можно ожидать.
Танцы львов и драконов
Во время празднования Весеннего фестиваля по городским улицам проходят парады с гигантскими фигурами драконов и львов. В китайской традиции символика льва ассоциируется с величием, властью и храбростью, тогда как дракон представляет мудрость, удачу, счастье, энергию и значимые изменения в жизни.
Танец льва исполняется парой артистов: первый управляет головой и передними лапами льва, второй — его туловищем и задними конечностями. Движения в этом танце вдохновлены элементами традиционных восточных боевых искусств. Драконий танец требует координации многочисленной группы участников, в которую может входить до 50 человек.
Фестиваль фонарей
Фестиваль фонарей, который является завершающим аккордом празднования Китайского Нового года, в 2025 году состоится 12 февраля. Эта традиция продолжается уже более двух тысяч лет. В этот день люди собираются на улицах, чтобы прогуляться и зажечь фонари, которые символизируют надежду, успех и счастье. Фонари бывают самых разнообразных размеров и форм. Также существует традиция прикреплять к фонарям записки с загадками. Тому, кто сможет разгадать загадку, владелец фонаря может вручить маленький подарок.
Что можно делать в Китайский Новый год
Перед празднованием китайского Нового года рекомендуется избавиться от неисправной бытовой техники, изношенной или поврежденной одежды, посуды с трещинами и других ненужных вещей. По китайским суевериям, такие предметы мешают достижению финансового благополучия. Вещи, которые находятся в хорошем состоянии, но не используются, можно передать нуждающимся или отнести в церковь.
Также принято проводить генеральную уборку дома накануне этого праздника и обновлять фотографии в рамках. В Китае верят, что фотографии со временем накапливают негативную энергию, поэтому их следует периодически обновлять. На третий и четвертый день после Нового года зять должен обязательно посетить родителей своей жены.
Что нельзя делать в Китайский Новый год
В период китайского Нового года существуют определенные традиции и запреты, направленные на привлечение удачи и избежание неприятностей. Например, произносить число «четыре» вслух не рекомендуется, поскольку в китайском языке это слово звучит похоже на слово «смерть».
В первые три дня празднования также не следует мыть полы или делать генеральную уборку, чтобы не выгнать из дома позитивную энергию. Взятие кредитов или денег в долг во время китайского Нового года считается дурным знаком. Кроме того, не принято плакать, жаловаться на жизнь, устраивать ссоры или конфликты, поскольку считается, что тот, кто начинает скандал, может остаться в одиночестве.
Интересные факты
- Самая важная часть китайского Нового года ? воссоединение семьи. Молодые люди, работающие в городах, навещают пожилых родителей в сельской местности.
- Одинокие люди на Новый год нередко нанимают фальшивых невест и женихов.
- Число восемь в Китае считается счастливым, поэтому большинство предприятий предпочитают открываться только на восьмой день Нового года.
- В Китайский Новый год нельзя принимать душ, а уборку нежелательно проводить до пятого дня празднеств. Считается, что так можно вымести удачу из дома.
- В это время принято дарить деньги в красных конвертах, однако кошельки презентовать не рекомендуется. Считается, что таким образом можно отдать все свои деньги.
- Неудачным подарком считается предмет с изображением цифры четыре, которая на китайском языке созвучна со словом “смерть”. Чтобы не привлечь невезение нельзя дарить шляпы, обувь и зеркала.
- В Китае считается, что год, который соответствует тому же зодиакальному животному, что и год рождения человека, может оказаться для него неудачным. В этот период стоит избегать помолвок и заключения брака, иначе союз может быть недолговечным.
- Чтобы поздравить друг друга с Новым годом по-китайски, нужно сказать «Синь Нянь Хао”.
Как отмечают Китайский Новый год в других странах
В Северной и Южной Корее
Лунный Новый год является значимым событием не только в Китае, но и во многих других азиатских странах, включая Индонезию, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Малайзию и Филиппины, а также в Северной и Южной Корее. В Корее этот праздник известен как Соллаль (или Сольналь) и официально продолжается три-четыре дня как на севере, так и на юге страны. Корейцы традиционно собираются всей семьей, обмениваются подарками и приносят жертвы на семейных алтарях.
В России
За последние десятилетия в России укрепилась традиция отмечать Новый год в соответствии с восточным зодиакальным символом. Перед наступлением праздника на прилавках магазинов начинают появляться календари и новогодние украшения, изображающие символ предстоящего года. Кроме того, в России проводятся масштабные новогодние мероприятия, посвященный культуре Китая.
В Великобритании
В Великобритании проживает значительная китайская диаспора, которая начала формироваться в 1950-х годах из эмигрантов из Гонконга и Юго-Восточной Азии, а затем в 1980-х из самого Китая. Поэтому празднования включают в себя традиционные элементы и церемонии. В Лондоне самые масштабные мероприятия, посвященные Весеннему фестивалю, проходят на Трафальгарской площади, в Лестер-сквер и в Чайна-тауне.
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