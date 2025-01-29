Депутаты Госдумы пожаловались на врачей-мигрантов

Депутаты Госдумы выразили обеспокоенность по поводу уровня владения русским языком у иностранных медицинских работников в России и предложили Минздраву усилить контроль за их квалификацией и знанием языка. В частности, предлагается направлять таких специалистов на дополнительное обучение в случае выявления проблем с русским языком.
«Семь регионов отметили проблемы у иностранных медработников со знанием русского языка. Минздрав также подтвердил единичные случаи жалоб на плохое знание русского языка у иностранных медиков», — уточнил в разговоре с «Коммерсантом» глава комитета ГД Сергей Леонов.
На заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, которое прошло 29 января, было отмечено, что в РФ работают около 7 тысяч иностранных медицинских специалистов, что составляет 0,5% от общего числа медработников. По данным представленным из 69 регионов, среди этих специалистов 3365 врачей и 1572 среднего медперсонала, в основном из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.
Минздрав РФ выразил готовность проработать предложения депутатов относительно корректировки нормативных актов по работе иностранных врачей. Замглавы ведомства Олег Салагай подчеркнул важность того, чтобы меры не привели к стигматизации медиков-мигрантов, которые уже давно работают в стране и хорошо владеют русским языком, но могут говорить с акцентом. «Ни в коем случае не должны пострадать наши коллеги, если кому-то не понравилась их фамилия или особенности звукоизвлечения», — предупредил Салагай.
В 2025 году Министерство труда намерено увеличить на 50% квоту на выдачу разрешений на работу для иностранных специалистов высокой квалификации, передает «Царьград», ссылаясь на проект правительственного постановления. Согласно этому документу, общее количество иностранных работников, которым будет разрешен въезд в страну, достигнет 234 900 человек.
Разработчики постановления подчеркивают, что привлечение иностранных кадров обусловлено нехваткой местных специалистов в определенных регионах и необходимостью обслуживания импортного оборудования, настройку и техническую поддержку которого могут обеспечить только квалифицированные иностранцы. В частности, в 2025 году значительная потребность в квалифицированных иностранных работниках возникнет у как крупных, так и мелких промышленных предприятий, для которых будет предусмотрена квота в размере 74 тысяч человек.
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