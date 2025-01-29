Россиянам объяснили смысл «разморозки» накопительной пенсии через ПДС

Жители России с 2024 года получили возможность перевести средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС), которые можно снять, не дожидаясь наступления пенсии. Об этом сообщают эксперты пенсионного рынка.
«С 1 января 2024 года россияне могут перевести средства накопительной пенсии в ПДС. Эти сбережения защищены страховкой и их можно забрать через 15 лет — все разом или в виде выплат», — пишет ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов.
Участники рынка отмечают, что средства накопительной пенсии — это деньги, которые ежегодно инвестируются, и на них начисляется доход. Они есть у тех трудящихся, которые официально работали с 2002 года по 2013 год. По словам исполнительного директора «СберНПФ» Аллы Пальшиной, по истечению срока человек может воспользоваться этими деньгами для оплаты лечения, при потере кормильца или даже передать эти сбережения по наследству.
Ранее председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что российскую пенсионную систему в ближайшие десятилетия ждут серьезные испытания. Ожидается, что первый кризис произойдет в начале 2040-х годов из-за значительного сокращения численности экономически активного населения. Из-за этого пенсии россиян снизятся в полтора раза.
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