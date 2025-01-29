Россиян предупредили о снижении пенсий в полтора раза

Крупнов: в России могут сократить пенсии в полтора раза из-за высокой смертности
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Российскую пенсионную систему ждет два кризиса в 2040-х и 2050-х годах
Российскую пенсионную систему ждет два кризиса в 2040-х и 2050-х годах Фото:

В России пенсионные выплаты могут сократиться в полтора раза при сохранении высокой смертности. Об этом сообщил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Условно говоря, в 2047 году человек де-факто будет получать пенсию в полтора раза меньше по реальному наполнению, чем сегодня», — рассказал Крупнов в разговоре с «Абзацем». Он добавил, что снижение численности трудоспособного населения в России и увеличение доли пенсионеров приведет к уменьшению поступлений в Социальный фонд. По словам Крупнова, без принятия мер по улучшению демографической ситуации, индексация пенсий может не соответствовать уровню инфляции.

Эксперт отметил, что российскую пенсионную систему в ближайшие десятилетия ждут серьезные испытания. Ожидается, что первый кризис произойдет в начале 2040-х годов из-за значительного сокращения численности экономически активного населения. Последующий кризис, предполагаемый на период 2050–2060 годов, будет прямым следствием первого.

Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин выразил мнение о необходимости увеличения числа девочек для поддержания уровня рождаемости в стране. Он подчеркнул, что в России количество женщин детородного возраста уменьшилось на 30%. Президент также отметил, что демографическая проблема является одной из ключевых не только для РФ, но и для многих других стран. Текущий коэффициент рождаемости в России составляет 1,4%, передает ОТР.

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В России пенсионные выплаты могут сократиться в полтора раза при сохранении высокой смертности. Об этом сообщил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Условно говоря, в 2047 году человек де-факто будет получать пенсию в полтора раза меньше по реальному наполнению, чем сегодня», — рассказал Крупнов в разговоре с «Абзацем». Он добавил, что снижение численности трудоспособного населения в России и увеличение доли пенсионеров приведет к уменьшению поступлений в Социальный фонд. По словам Крупнова, без принятия мер по улучшению демографической ситуации, индексация пенсий может не соответствовать уровню инфляции. Эксперт отметил, что российскую пенсионную систему в ближайшие десятилетия ждут серьезные испытания. Ожидается, что первый кризис произойдет в начале 2040-х годов из-за значительного сокращения численности экономически активного населения. Последующий кризис, предполагаемый на период 2050–2060 годов, будет прямым следствием первого. Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин выразил мнение о необходимости увеличения числа девочек для поддержания уровня рождаемости в стране. Он подчеркнул, что в России количество женщин детородного возраста уменьшилось на 30%. Президент также отметил, что демографическая проблема является одной из ключевых не только для РФ, но и для многих других стран. Текущий коэффициент рождаемости в России составляет 1,4%, передает ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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