29 января 2025

Стало известно число уехавших в Израиль россиян и украинцев

Израиль с начала СВО принял 95 тысяч репатриантов из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Израиль приехали десятки тысяч репатриантов из России и Украины
В Израиль приехали десятки тысяч репатриантов из России и Украины Фото:

С начала конфликта между Россией и Украиной Израиль принял 95 тысяч репатриантов из РФ, предоставив им обширную поддержку для интеграции. Об этом сообщило министерство алии и интеграции Израиля.

«С момента начала [конфликта] между Россией и Украиной министерство приняло десятки тысяч новых репатриантов по всей стране и предоставило им широкий спектр помощи, включая размещение в гостиницах, интенсивное изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман уточнил, что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тысяч репатриантов из РФ, а общее количество репатриантов за этот период превысило 143 тысячи», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

По словам представителей министерства, особое внимание уделяется помощи в сферах занятости, жилья, образования и социальной интеграции. Ведомство активно разрабатывает и внедряет новые программы для облегчения адаптации репатриантов в новой социальной и культурной среде.

Однако израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила, релоцировавшиеся в последнее время граждане РФ возвращаются в Россию после оформления гражданства. Некоторые соотечественники решили побыть в Израиле недолгое время, сообщает телеканал 360. 

Согласно сообщению telegram-канала Mash, после того как президент США Дональд Трамп отменил указ, упрощавший процедуру въезда, более 5000 россиян оказались заблокированными на границе между Мексикой и США. В общей сложности, в стихийном лагере для беженцев пребывает около 26 тысяч граждан из стран Содружества Независимых Государств, передает «Царьград». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала конфликта между Россией и Украиной Израиль принял 95 тысяч репатриантов из РФ, предоставив им обширную поддержку для интеграции. Об этом сообщило министерство алии и интеграции Израиля. «С момента начала [конфликта] между Россией и Украиной министерство приняло десятки тысяч новых репатриантов по всей стране и предоставило им широкий спектр помощи, включая размещение в гостиницах, интенсивное изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман уточнил, что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тысяч репатриантов из РФ, а общее количество репатриантов за этот период превысило 143 тысячи», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. По словам представителей министерства, особое внимание уделяется помощи в сферах занятости, жилья, образования и социальной интеграции. Ведомство активно разрабатывает и внедряет новые программы для облегчения адаптации репатриантов в новой социальной и культурной среде. Однако израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила, релоцировавшиеся в последнее время граждане РФ возвращаются в Россию после оформления гражданства. Некоторые соотечественники решили побыть в Израиле недолгое время, сообщает телеканал 360.  Согласно сообщению telegram-канала Mash, после того как президент США Дональд Трамп отменил указ, упрощавший процедуру въезда, более 5000 россиян оказались заблокированными на границе между Мексикой и США. В общей сложности, в стихийном лагере для беженцев пребывает около 26 тысяч граждан из стран Содружества Независимых Государств, передает «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...