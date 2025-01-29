Стало известно число уехавших в Израиль россиян и украинцев

С начала конфликта между Россией и Украиной Израиль принял 95 тысяч репатриантов из РФ, предоставив им обширную поддержку для интеграции. Об этом сообщило министерство алии и интеграции Израиля.
«С момента начала [конфликта] между Россией и Украиной министерство приняло десятки тысяч новых репатриантов по всей стране и предоставило им широкий спектр помощи, включая размещение в гостиницах, интенсивное изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман уточнил, что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тысяч репатриантов из РФ, а общее количество репатриантов за этот период превысило 143 тысячи», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
По словам представителей министерства, особое внимание уделяется помощи в сферах занятости, жилья, образования и социальной интеграции. Ведомство активно разрабатывает и внедряет новые программы для облегчения адаптации репатриантов в новой социальной и культурной среде.
Однако израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила, релоцировавшиеся в последнее время граждане РФ возвращаются в Россию после оформления гражданства. Некоторые соотечественники решили побыть в Израиле недолгое время, сообщает телеканал 360.
Согласно сообщению telegram-канала Mash, после того как президент США Дональд Трамп отменил указ, упрощавший процедуру въезда, более 5000 россиян оказались заблокированными на границе между Мексикой и США. В общей сложности, в стихийном лагере для беженцев пребывает около 26 тысяч граждан из стран Содружества Независимых Государств, передает «Царьград».
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