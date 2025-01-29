29 января 2025

The Guardian: Киев потрясен решением Трампа о приостановке помощи

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Ранее Трамп приостановил поставку помощи Украине на 90 дней
Ранее Трамп приостановил поставку помощи Украине на 90 дней Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о приостановке всех программ внешней помощи, что вызвало шок и потрясение на Украине. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье», — говорится в публикации Guardian. По информации издания, даже попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит 90-дневный мораторий на оказание помощи Украине и другим зарубежным странам. Причина такого решения заключается в необходимости проведения проверок, чтобы убедиться, что предоставляемая помощь соответствует текущей политике Соединенных Штатов, как сообщает Los Angeles Times. Позже администрация президента внесла коррективы в решение о приостановке американских программ внешней помощи, разрешив продолжение предоставления помощи, которая имеет жизненно важное значение. Об этом сообщает газета New York Times. 

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о приостановке всех программ внешней помощи, что вызвало шок и потрясение на Украине. Об этом сообщает британская газета Guardian. «Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье», — говорится в публикации Guardian. По информации издания, даже попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит 90-дневный мораторий на оказание помощи Украине и другим зарубежным странам. Причина такого решения заключается в необходимости проведения проверок, чтобы убедиться, что предоставляемая помощь соответствует текущей политике Соединенных Штатов, как сообщает Los Angeles Times. Позже администрация президента внесла коррективы в решение о приостановке американских программ внешней помощи, разрешив продолжение предоставления помощи, которая имеет жизненно важное значение. Об этом сообщает газета New York Times. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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