The Guardian: Киев потрясен решением Трампа о приостановке помощи

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о приостановке всех программ внешней помощи, что вызвало шок и потрясение на Украине. Об этом сообщает британская газета Guardian.
«Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье», — говорится в публикации Guardian. По информации издания, даже попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит 90-дневный мораторий на оказание помощи Украине и другим зарубежным странам. Причина такого решения заключается в необходимости проведения проверок, чтобы убедиться, что предоставляемая помощь соответствует текущей политике Соединенных Штатов, как сообщает Los Angeles Times. Позже администрация президента внесла коррективы в решение о приостановке американских программ внешней помощи, разрешив продолжение предоставления помощи, которая имеет жизненно важное значение. Об этом сообщает газета New York Times.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.