Сенатор Круз заявил о погибших в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона

В результате авиакатастрофы, произошедшей неподалеку от аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана, есть погибшие. Об этом рассказал американский сенатор Тед Круз.
«Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть», — написал Круз на своей странице в соцсети Х.
Вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 компании PSA Airlines при заходе на посадку. Как выяснилось, инцидент произошел около 21:00 по местному времени. В результате столкновения самолет упал в реку Потомак. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, при этом все рейсы из аэропорта временно приостановлены. Белый дом информирован о случившемся.
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