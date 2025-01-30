Сенатор Круз заявил о погибших в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона

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Вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700
Вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 Фото:

В результате авиакатастрофы, произошедшей неподалеку от аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана, есть погибшие. Об этом рассказал американский сенатор Тед Круз.

«Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть», — написал Круз на своей странице в соцсети Х. 

Вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 компании PSA Airlines при заходе на посадку. Как выяснилось, инцидент произошел около 21:00 по местному времени. В результате столкновения самолет упал в реку Потомак. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, при этом все рейсы из аэропорта временно приостановлены. Белый дом информирован о случившемся.

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В результате авиакатастрофы, произошедшей неподалеку от аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана, есть погибшие. Об этом рассказал американский сенатор Тед Круз. «Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть», — написал Круз на своей странице в соцсети Х.  Вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 компании PSA Airlines при заходе на посадку. Как выяснилось, инцидент произошел около 21:00 по местному времени. В результате столкновения самолет упал в реку Потомак. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, при этом все рейсы из аэропорта временно приостановлены. Белый дом информирован о случившемся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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