NBC: четыре человека выжили после авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона

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Как минимум четырех человек удалось достать из реки Потомак после авиакатастрофы над Вашингтоном
Как минимум четырех человек удалось достать из реки Потомак после авиакатастрофы над Вашингтоном Фото:

В результате авиационного происшествия в Вашингтоне, где пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку, из воды были спасены четыре человека. Об этом сообщает местное отделение телевидение.

По информации телеканала NBC, всем спасенным оказывается необходимая помощь. В момент инцидента температура воды в реке была чуть выше нуля. Спасатели продолжают поиски возможных выживших на реке Потомак.

В связи с этим происшествием экстренные службы приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Вашингтона. Президенту США Дональду Трампу уже доложено о случившемся, подтвердили в Белом доме.

Столкновение самолета с военным вертолетом произошло в Вашингтоне в аэропорту имени Рональда Рейгана. После столкновения самолет упал в реку Потомак неподалеку от аэропорта. Операция по поиску и спасению была немедленно начата. По данным местных новостных агентств, на борту находились 60 человек и четыре члена экипажа. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.

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В результате авиационного происшествия в Вашингтоне, где пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку, из воды были спасены четыре человека. Об этом сообщает местное отделение телевидение. По информации телеканала NBC, всем спасенным оказывается необходимая помощь. В момент инцидента температура воды в реке была чуть выше нуля. Спасатели продолжают поиски возможных выживших на реке Потомак. В связи с этим происшествием экстренные службы приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Вашингтона. Президенту США Дональду Трампу уже доложено о случившемся, подтвердили в Белом доме. Столкновение самолета с военным вертолетом произошло в Вашингтоне в аэропорту имени Рональда Рейгана. После столкновения самолет упал в реку Потомак неподалеку от аэропорта. Операция по поиску и спасению была немедленно начата. По данным местных новостных агентств, на борту находились 60 человек и четыре члена экипажа. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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