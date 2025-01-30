NBC: четыре человека выжили после авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона

В результате авиационного происшествия в Вашингтоне, где пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку, из воды были спасены четыре человека. Об этом сообщает местное отделение телевидение.
По информации телеканала NBC, всем спасенным оказывается необходимая помощь. В момент инцидента температура воды в реке была чуть выше нуля. Спасатели продолжают поиски возможных выживших на реке Потомак.
В связи с этим происшествием экстренные службы приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Вашингтона. Президенту США Дональду Трампу уже доложено о случившемся, подтвердили в Белом доме.
Столкновение самолета с военным вертолетом произошло в Вашингтоне в аэропорту имени Рональда Рейгана. После столкновения самолет упал в реку Потомак неподалеку от аэропорта. Операция по поиску и спасению была немедленно начата. По данным местных новостных агентств, на борту находились 60 человек и четыре члена экипажа. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
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