Соперница мэра Березовского отказалась бороться в финале скандальных выборов

Чиновница Березовской администрации Юлия Маслакова, которая вышла в финал конкурса по выбору мэра, заявила самоотвод. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, участвующий в заседании.
«Хочу сделать самоотвод по собственному желанию, прошу добавить его в документы», — заявила Маслакова в начале встречи и покинула зал. Спикер думы Алексей Горевой заявил, что самоотвод не принимается, не положено по регламенту.
«Мы его, конечно, занесем в протокол, но можно было отозвать кандидатуру еще на этапе работы конкурсной комиссии [закончилась 24 января]. Сейчас мы обязаны рассмотреть две кандидатуры, из бюллетеня никого не можем исключить в день голосования», — отметил он.
Выборы мэра в Березовском должны были состояться еще осенью 2024-го. Но процедуру отбора кандидатов замораживали дважды (из-за отказа депутатов поддерживать Писцова), возобновилась она лишь на прошлой неделе. Конкурсная комиссия, подконтрольная губернаторской резиденции, заслушав программы Писцова и его соперников, выдвинула на решающее голосование двух человек — Писцова и Маслакову, его спойлера. Основной оппонент Писцова, спикер думы Алексей Горевой, остался за бортом.
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