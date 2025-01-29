29 января 2025

Соперница мэра Березовского отказалась бороться в финале скандальных выборов

Чиновница Березовской администрации Юлия Маслакова заявила самоотвод
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Маслакова неожиданно решила не бороться за кресло мэра
Юлия Маслакова неожиданно решила не бороться за кресло мэра Фото:

Чиновница Березовской администрации Юлия Маслакова, которая вышла в финал конкурса по выбору мэра, заявила самоотвод. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, участвующий в заседании.

«Хочу сделать самоотвод по собственному желанию, прошу добавить его в документы», заявила Маслакова в начале встречи и покинула зал. Спикер думы Алексей Горевой заявил, что самоотвод не принимается, не положено по регламенту.

«Мы его, конечно, занесем в протокол, но можно было отозвать кандидатуру еще на этапе работы конкурсной комиссии [закончилась 24 января]. Сейчас мы обязаны рассмотреть две кандидатуры, из бюллетеня никого не можем исключить в день голосования», отметил он.

Выборы мэра в Березовском должны были состояться еще осенью 2024-го. Но процедуру отбора кандидатов замораживали дважды (из-за отказа депутатов поддерживать Писцова), возобновилась она лишь на прошлой неделе. Конкурсная комиссия, подконтрольная губернаторской резиденции, заслушав программы Писцова и его соперников, выдвинула на решающее голосование двух человек — Писцова и Маслакову, его спойлера. Основной оппонент Писцова, спикер думы Алексей Горевой, остался за бортом.

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Чиновница Березовской администрации Юлия Маслакова, которая вышла в финал конкурса по выбору мэра, заявила самоотвод. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, участвующий в заседании. «Хочу сделать самоотвод по собственному желанию, прошу добавить его в документы», — заявила Маслакова в начале встречи и покинула зал. Спикер думы Алексей Горевой заявил, что самоотвод не принимается, не положено по регламенту. «Мы его, конечно, занесем в протокол, но можно было отозвать кандидатуру еще на этапе работы конкурсной комиссии [закончилась 24 января]. Сейчас мы обязаны рассмотреть две кандидатуры, из бюллетеня никого не можем исключить в день голосования», — отметил он. Выборы мэра в Березовском должны были состояться еще осенью 2024-го. Но процедуру отбора кандидатов замораживали дважды (из-за отказа депутатов поддерживать Писцова), возобновилась она лишь на прошлой неделе. Конкурсная комиссия, подконтрольная губернаторской резиденции, заслушав программы Писцова и его соперников, выдвинула на решающее голосование двух человек — Писцова и Маслакову, его спойлера. Основной оппонент Писцова, спикер думы Алексей Горевой, остался за бортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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