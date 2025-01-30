Европа обсуждает возврат к российскому газу

Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления закупок российского газа как часть урегулирования конфликта с Украиной. Обсуждение этого вопроса ведется на фоне поиска путей для завершения военных действий и снижения высоких цен на энергоносители в Европе.
«Сторонники покупки российского газа утверждают, что это приведет к снижению высоких цен на энергоносители в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для реализации и поддержания режима прекращения огня», — сообщает издание Financial Times. По их данным, поддержка идеи возобновления поставок исходит от некоторых немецких и венгерских официальных лиц, а также других европейских столиц.
Также отмечается, что возобновление дебатов о продаже газа вызвало беспокойство среди американских экспортеров СПГ, которые опасаются потери конкурентоспособности своей продукции в случае перезапуска транзита через Украину. Возобновление поставок газа из России через газопровод вызвало резкое неодобрение среди чиновников в Брюсселе и дипломатов из стран Восточной Европы. В течение последних трех лет эти страны активно стремились уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.
С января 2025 года был прекращен транзит российского газа через территорию Украины после завершения действия контракта между компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом». По утверждению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, окончание транзита скажется негативно на жизни жителей Европы. Захарова подчеркнула, что «Газпром» добросовестно исполнил все условия контракта.
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