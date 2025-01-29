В Тюмени на самом загруженном перекрестке построят развязку и переходы

В Тюмени на перекрестке улиц Монтажников — Широтной построят развязку и три надземных перехода. Работы запланированы на 2026-2030 годы. Об этом рассказали в городской администрации. Ранее власти отнесли этот перекресток к самым загруженным дорогам.
«В рамках строительства развязки Монтажников — Широтная предусмотрели размещение надземных переходов (одного — через Монтажников, два — через Широтную). Проектно-сметная документация на объект разработана. Строительно-монтажные работы будут планироваться на период 2026 — 2030 годов», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что к самым загруженным дорогам относятся также путепроводы на Пермякова, Мориса Тереза и Монтажников. Больше 2 500 машин в час проезжает по указанным участкам.
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