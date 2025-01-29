«Закупали б/у»: в чем подозревают задержанного под Екатеринбургом топ-чиновника

Задержание главы управления ЖКХ Верхней Пышмы связано с махинациями на очистных

30 января 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

Главу управления ЖКХ в Верхней Пышме подозревают в причастности к махинациям Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Задержание начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Алексея Харламова в Верхней Пышме может быть связано с махинациями на оборудовании для очистных сооружений города. Из бюджета Свердловской области выделялись деньги на покупку дорогостоящего оснащения, а на деле приобретался некачественный инвентарь. Подробностями с URA.RU поделился источник в силовой среде. «Деньги из бюджета выделялись на закупку дорогостоящего оборудования, но оно закупалось некачественное, либо б/у, либо не соответствующее заявленным требованиям. Фокус в том, что на пусконаладочные работы деньги не выделялись. Оказывается, можно совершенно законно закупить оборудование, и потом годами „ждать“ выделения средств на его запуск. Потому что это отдельный комплекс работ и отдельная услуга от производителей», — объяснил собеседник агентства. Таким образом, некачественное оборудование долгое время никто обнаружить не мог. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. В отдел по связям с общественностью администрации округа Верхняя Пышма направлен запрос. Ответ ожидается. О задержании Харламова стало известно 30 января. Оно связано с уголовным делом бывшего регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Он 13 января ушел в отставку, потом был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Агентство анонсировало, что дело Смирнова будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. По разным версиям, показания на экс-министра могли дать его зам Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го, и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Алексея Харламова в Верхней Пышме может быть связано с махинациями на оборудовании для очистных сооружений города. Из бюджета Свердловской области выделялись деньги на покупку дорогостоящего оснащения, а на деле приобретался некачественный инвентарь. Подробностями с URA.RU поделился источник в силовой среде. «Деньги из бюджета выделялись на закупку дорогостоящего оборудования, но оно закупалось некачественное, либо б/у, либо не соответствующее заявленным требованиям. Фокус в том, что на пусконаладочные работы деньги не выделялись. Оказывается, можно совершенно законно закупить оборудование, и потом годами „ждать“ выделения средств на его запуск. Потому что это отдельный комплекс работ и отдельная услуга от производителей», — объяснил собеседник агентства. Таким образом, некачественное оборудование долгое время никто обнаружить не мог. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. В отдел по связям с общественностью администрации округа Верхняя Пышма направлен запрос. Ответ ожидается. О задержании Харламова стало известно 30 января. Оно связано с уголовным делом бывшего регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Он 13 января ушел в отставку, потом был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Агентство анонсировало, что дело Смирнова будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. По разным версиям, показания на экс-министра могли дать его зам Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го, и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре.