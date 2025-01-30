Раскрыты личности российских фигуристов, которые находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов из Санкт-Петербурга предположительно находились на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, сообщают в telegram-каналах. Тренеры должны были лететь из Уичито в американскую столицу.
«Бывшие российские фигуристы, а ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, предварительно, могли находиться на борту потерпевшего крушение в США самолета», — пишет telegram-канал Baza. По данным источников, Шишкова и Наумов должны были перелететь из города Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов известны своими выдающимися достижениями в фигурном катании. В 1994 году они стали чемпионами мира, а также заняли четвертое и пятое места на Олимпийских играх 1994 и 1992 годов соответственно.
Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рейса 5342 American Airlines, который потерпел аварию в районе Вашингтона, присутствовали представители российской школы фигурного катания. Он не стал говорить имен.
На месте крушения самолета продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы катера и водолазы. Согласно последним сообщениям, на борту воздушного судна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент обнаружены тела 19 погибших.
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