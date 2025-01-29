Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в первом этапе масштабных учений «Безопасная Арктика — 2025». Тренировка экстренных служб прошла на газораспределительной станции «Казымская» в Белоярском районе, сообщил глава региона в telegram-канале.
«Первая часть учений „Безопасная Арктика — 2025“ в Белоярском районе прошла на газораспределительной станции „Казымская“ ООО „Газпром трансгаз Югорск“. Вместе с начальником Главного управления МЧС России по Югре Петром Кугуем оценили готовность служб к реагированию на чрезвычайные ситуации на нефтегазовых объектах арктической зоны РФ», — отметил Кухарук.
В ходе учений смоделировали разгерметизацию газопровода высокого давления. Произошел взрыв оборудования и начался пожар. Сотрудники станции автоматически остановили оборудование, оповестили экстренные службы, эвакуировали персонал. Специалисты восстановили теплоснабжение с помощью мобильных котельных. В рамках мероприятия состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем обсудили возможные сценарии действий при подобных происшествиях.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО примет участие в масштабных учениях «Безопасная Арктика». Они пройдут в январе 2025 года.
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