29 января 2025

Губернатор Кухарук принял участие в масштабных учениях в арктической зоне ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоярском районе ХМАО проходят учения «Безопасная арктика - 2025»
В Белоярском районе ХМАО проходят учения «Безопасная арктика - 2025» Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в первом этапе масштабных учений «Безопасная Арктика — 2025». Тренировка экстренных служб прошла на газораспределительной станции «Казымская» в Белоярском районе, сообщил глава региона в telegram-канале.

«Первая часть учений „Безопасная Арктика — 2025“ в Белоярском районе прошла на газораспределительной станции „Казымская“ ООО „Газпром трансгаз Югорск“. Вместе с начальником Главного управления МЧС России по Югре Петром Кугуем оценили готовность служб к реагированию на чрезвычайные ситуации на нефтегазовых объектах арктической зоны РФ», — отметил Кухарук.

В ходе учений смоделировали разгерметизацию газопровода высокого давления. Произошел взрыв оборудования и начался пожар. Сотрудники станции автоматически остановили оборудование, оповестили экстренные службы, эвакуировали персонал. Специалисты восстановили теплоснабжение с помощью мобильных котельных. В рамках мероприятия состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем обсудили возможные сценарии действий при подобных происшествиях.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО примет участие в масштабных учениях «Безопасная Арктика». Они пройдут в январе 2025 года.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в первом этапе масштабных учений «Безопасная Арктика — 2025». Тренировка экстренных служб прошла на газораспределительной станции «Казымская» в Белоярском районе, сообщил глава региона в telegram-канале. «Первая часть учений „Безопасная Арктика — 2025“ в Белоярском районе прошла на газораспределительной станции „Казымская“ ООО „Газпром трансгаз Югорск“. Вместе с начальником Главного управления МЧС России по Югре Петром Кугуем оценили готовность служб к реагированию на чрезвычайные ситуации на нефтегазовых объектах арктической зоны РФ», — отметил Кухарук. В ходе учений смоделировали разгерметизацию газопровода высокого давления. Произошел взрыв оборудования и начался пожар. Сотрудники станции автоматически остановили оборудование, оповестили экстренные службы, эвакуировали персонал. Специалисты восстановили теплоснабжение с помощью мобильных котельных. В рамках мероприятия состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем обсудили возможные сценарии действий при подобных происшествиях. Ранее URA.RU писало, что ХМАО примет участие в масштабных учениях «Безопасная Арктика». Они пройдут в январе 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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