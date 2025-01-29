Бастрыкин потребовал разобраться с поножовщиной в лицее Челябинска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту поножовщины в челябинском лицее. Об этом сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства.
«Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину организовать по данному факту процессуальную проверку. И представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщает СК РФ.
Также по данному факту проверка организована прокуратурой Курчатовского района Челябинска. В надзорном ведомстве проверят соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, а также исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Инцидент произошел на одном из уроков. Школьник, прочитав стих у доски, вернулся за парту. Там на него с ножом бросилась одноклассница. Мальчик получил ранение бедра и был госпитализирован. Нападавшая же объяснила, что одноклассник обидел ее подругу. На ее родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.
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