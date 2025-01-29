В колонии Нижневартовска (ХМАО) осужденные под руководством преподавателей училища изготавливают буржуйки. Печи отправляют в зону специальной военной операции, сообщило окружное УФСИН (Управление федеральной службы исполнения наказаний).
«В рамках программы обучения профессии „Сварщик“ учителя профессионального училища при исправительной колонии №15 совместно с учениками-осужденными создают печки-буржуйки. Изделия направляются в зону проведения специальной военной операции», — сообщила пресс-служба УФСИН России по ХМАО.
Буржуйки передают в центр сбора помощи для СВО в Нижневартовске. Колония передала бойцам четыре печи, еще две будут готовы в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что заключенные ХМАО могут начать получать среднее профессиональное образование в колонии, чтобы закрыть дефицит в востребованных профессиях. Такое предложение выдвинул директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин.
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