«Рабочие руки»: в ХМАО предложили обучать заключенных востребованным профессиям

Заключенные Ханты-Мансийского автономного округа могут начать получать среднее профессиональное образование в колонии, чтобы закрыть дефицит в востребованных профессиях. Такое предложение выдвинул директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин.
«На осужденных надо смотреть как на „рабочие руки“, и, если мы уже в колониях сможем их учить востребованным профессиям, то, освободившись, они смогут найти работу. Сегодня нам удается охватить не все профессии. Например — водитель. Теоретически можно рассмотреть возможность, чтобы где-то на территории колонии осужденные могли проходить практику, а теорию изучать в лекционных кабинетах», — цитирует Белкина вице-губернатор ХМАО Эдуард Исаков в своем telegram-канале.
Дополняется, что заключенные — такие же югорчане, «просто оступившиеся». Когда они завершать свои срок наказания, то вернутся в общество, а соответственно, необходимо заниматься их ресоциализацией и адаптацией в общественной жизни.
Мэр Сургута Максим Слепов договорился с главой УФСИН России по ХМАО — Югре Владимиром Драшниковым о развитии сотрудничества. В местной ИК-11 планируют развивать промышленный сектор, а город может помочь в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание.
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