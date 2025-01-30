Песков сообщил URA.RU о подготовке ежегодного послания Путина

В Кремле пока не называют дату оглашения ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, но подготовка ведется. Как сказал URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это процесс, растянутый по времени.
«Сроки оглашения послания мы объявим в свое время. В целом, подготовка послания — процесс, растянутый по времени, и он идет своим ходом», — отметил Песков.
В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.
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