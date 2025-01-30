Песков сообщил URA.RU о подготовке ежегодного послания Путина

Песков сообщил о подготовке ежегодного послания Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил URA.RU о подготовке ежегодного послания Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил URA.RU о подготовке ежегодного послания Путина Фото:

В Кремле пока не называют дату оглашения ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, но подготовка ведется. Как сказал URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это процесс, растянутый по времени.

«Сроки оглашения послания мы объявим в свое время. В целом, подготовка послания — процесс, растянутый по времени, и он идет своим ходом», — отметил Песков.

В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.

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В Кремле пока не называют дату оглашения ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, но подготовка ведется. Как сказал URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это процесс, растянутый по времени. «Сроки оглашения послания мы объявим в свое время. В целом, подготовка послания — процесс, растянутый по времени, и он идет своим ходом», — отметил Песков. В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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