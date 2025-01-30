Россияне учат историю по выступлениям Путина

ТАСС: выступления Путина стали популярными как источники знаний
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Выступления президента РФ Владимира Путина по теме истории стали популярны у россиян
Выступления президента РФ Владимира Путина по теме истории стали популярны у россиян Фото:

Выступления президента России Владимира Путина стали одними из востребованных источников знаний по истории среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИС ФНИСЦ РАН).

«Заявления главы государства о значимых этапах российской истории востребованы как источники получения знаний у 35% граждан в возрасте старше 60 лет», — приводит данные исследования ТАСС. Согласно данным, его выступления нравятся  21-26% россиян в возрастной категории от 31 до 60 лет, а также 16% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Тем не менее, несмотря на популярность выступлений Путина, на первых местах остаются более традиционные источники знаний, такие как школьные и вузовские учебники, исторические фильмы и документальные ленты.

В докладе под названием «Российское общество между прошлым и будущим: массовые представления, оценки и суждения» освещается отношение граждан России к историческим событиям страны. Также анализируются взгляды представителей различных возрастных групп на будущее РФ и стратегические направления ее развития.

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Выступления президента России Владимира Путина стали одними из востребованных источников знаний по истории среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИС ФНИСЦ РАН). «Заявления главы государства о значимых этапах российской истории востребованы как источники получения знаний у 35% граждан в возрасте старше 60 лет», — приводит данные исследования ТАСС. Согласно данным, его выступления нравятся  21-26% россиян в возрастной категории от 31 до 60 лет, а также 16% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Тем не менее, несмотря на популярность выступлений Путина, на первых местах остаются более традиционные источники знаний, такие как школьные и вузовские учебники, исторические фильмы и документальные ленты. В докладе под названием «Российское общество между прошлым и будущим: массовые представления, оценки и суждения» освещается отношение граждан России к историческим событиям страны. Также анализируются взгляды представителей различных возрастных групп на будущее РФ и стратегические направления ее развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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