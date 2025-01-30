Россияне учат историю по выступлениям Путина

Выступления президента России Владимира Путина стали одними из востребованных источников знаний по истории среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИС ФНИСЦ РАН).
«Заявления главы государства о значимых этапах российской истории востребованы как источники получения знаний у 35% граждан в возрасте старше 60 лет», — приводит данные исследования ТАСС. Согласно данным, его выступления нравятся 21-26% россиян в возрастной категории от 31 до 60 лет, а также 16% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Тем не менее, несмотря на популярность выступлений Путина, на первых местах остаются более традиционные источники знаний, такие как школьные и вузовские учебники, исторические фильмы и документальные ленты.
В докладе под названием «Российское общество между прошлым и будущим: массовые представления, оценки и суждения» освещается отношение граждан России к историческим событиям страны. Также анализируются взгляды представителей различных возрастных групп на будущее РФ и стратегические направления ее развития.
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