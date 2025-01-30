Российские власти высказались о входе на маркетплейсы через «Госуслуги»

Замглавы Минцифры Качанов: вход на маркетплейсы через «Госуслуги» не введут
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Россиян не обяжут входить на Wildberries через «Госуслуги»
Россиян не обяжут входить на Wildberries через «Госуслуги» Фото:

Российских граждан не будут принуждать использовать портал «Госуслуги» для входа на маркетплейсы, включая Wildberries. Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через „Госуслуги“», — рассказал Качанов в ходе «Саммита развития». Его слова передает ТАСС  Уточняется, что такая мера будет применяться к веб-порталам, специализирующимся на поиске работы и предоставлении услуг.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России обнаружила существование картеля среди продавцов наушников, действующих на различных маркетплейсах. По информации ведомства, 27 участников картеля проводили синхронное повышение цен и осуществляли совместные действия против своих конкурентов, передает RT.

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Российских граждан не будут принуждать использовать портал «Госуслуги» для входа на маркетплейсы, включая Wildberries. Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. «Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через „Госуслуги“», — рассказал Качанов в ходе «Саммита развития». Его слова передает ТАСС  Уточняется, что такая мера будет применяться к веб-порталам, специализирующимся на поиске работы и предоставлении услуг. Ранее Федеральная антимонопольная служба России обнаружила существование картеля среди продавцов наушников, действующих на различных маркетплейсах. По информации ведомства, 27 участников картеля проводили синхронное повышение цен и осуществляли совместные действия против своих конкурентов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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