Российские власти высказались о входе на маркетплейсы через «Госуслуги»

Российских граждан не будут принуждать использовать портал «Госуслуги» для входа на маркетплейсы, включая Wildberries. Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.
«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через „Госуслуги“», — рассказал Качанов в ходе «Саммита развития». Его слова передает ТАСС Уточняется, что такая мера будет применяться к веб-порталам, специализирующимся на поиске работы и предоставлении услуг.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России обнаружила существование картеля среди продавцов наушников, действующих на различных маркетплейсах. По информации ведомства, 27 участников картеля проводили синхронное повышение цен и осуществляли совместные действия против своих конкурентов, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.