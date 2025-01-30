Государственная Дума Российской Федерации на прошедших втором и третьем чтениях сессиях одобрила законопроект, регулирующий взносы на капитальный ремонт. Минимальный порог сбора взносов на капремонт в многоквартирных домах был повышен с 50% до 60%. Как будет работать новая схема взносов за капремонт — в материале URA.RU.
Какие изменения вступят в силу
Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о внесении изменений в систему взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь минимальный порог сбора средств на капремонт составляет 60%. Изменения затрагивают дома, где средства на капремонт формируются на специализированных счетах, передает «Подмосковье сегодня».
Также закон вносит корректировки в региональные программы капремонта. Теперь в программу могут входить дома, которые накапливают средства как через регионального оператора, так и на спецсчетах,. Если уровень сбора взносов окажется ниже 60%, управление фондом автоматически перейдет к региональному оператору.
Помимо этого, размер пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам был снижен с 21% до 9,5%. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов, заявил РИА Новостям, что это решение мотивирует граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать накопления задолженностей.
Что такое взносы на капремонт?
Собственники жилья в многоквартирных домах обязаны ежемесячно вносить платежи на капитальный ремонт. Они направляются в специализированные региональные фонды и являются обязательными для всех владельцев квартир, сообщается на сайте финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ,
Кто может не платить взносы на капремонт?
Жители определенных категорий домов освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Это касается домов, признанных аварийными или подлежащих сносу, а также тех, что расположены на земельных участках, предназначенных для изъятия по государственным или муниципальным нуждам.
Кроме того, региональные органы власти предоставляют право на компенсации определенным категориям граждан. Среди них:
- пенсионеры в возрасте старше 80 лет, которым выплачивается компенсация в размере 100% от суммы взноса на капремонт;
- инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов, которым предоставляется до 50% компенсации взноса;
- ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей;
- инвалиды и ветераны боевых действий;
- лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- другие льготные категории, определенные региональными нормативными актами
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