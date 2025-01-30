Как будет работать новая схема взносов за капремонт

Совфед утвердил закон о повышении взносов за капремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальный порог сбора взносов на капремонт повысился до 60%
Минимальный порог сбора взносов на капремонт повысился до 60% Фото:

Государственная Дума Российской Федерации на прошедших втором и третьем чтениях сессиях одобрила законопроект, регулирующий взносы на капитальный ремонт. Минимальный порог сбора взносов на капремонт в многоквартирных домах был повышен с 50% до 60%. Как будет работать новая схема взносов за капремонт — в материале URA.RU. 

Какие изменения вступят в силу

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о внесении изменений в систему взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь минимальный порог сбора средств на капремонт составляет 60%. Изменения затрагивают дома, где средства на капремонт формируются на специализированных счетах, передает «Подмосковье сегодня».

Также закон вносит корректировки в региональные программы капремонта. Теперь в программу могут входить дома, которые накапливают средства как через регионального оператора, так и на спецсчетах,. Если уровень сбора взносов окажется ниже 60%, управление фондом автоматически перейдет к региональному оператору.

Помимо этого, размер пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам был снижен с 21% до 9,5%. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов, заявил РИА Новостям, что это решение мотивирует граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать накопления задолженностей.

Что такое взносы на капремонт?

Собственники жилья в многоквартирных домах обязаны ежемесячно вносить платежи на капитальный ремонт. Они направляются в специализированные региональные фонды и являются обязательными для всех владельцев квартир, сообщается на сайте финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ,

Кто может не платить взносы на капремонт?

Жители определенных категорий домов освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Это касается домов, признанных аварийными или подлежащих сносу, а также тех, что расположены на земельных участках, предназначенных для изъятия по государственным или муниципальным нуждам.

Кроме того, региональные органы власти предоставляют право на компенсации определенным категориям граждан. Среди них:

  • пенсионеры в возрасте старше 80 лет, которым выплачивается компенсация в размере 100% от суммы взноса на капремонт;
  • инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов, которым предоставляется до 50% компенсации взноса;
  • ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей;
  • инвалиды и ветераны боевых действий;
  • лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
  • другие льготные категории, определенные региональными нормативными актами

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Государственная Дума Российской Федерации на прошедших втором и третьем чтениях сессиях одобрила законопроект, регулирующий взносы на капитальный ремонт. Минимальный порог сбора взносов на капремонт в многоквартирных домах был повышен с 50% до 60%. Как будет работать новая схема взносов за капремонт — в материале URA.RU.  Какие изменения вступят в силу Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о внесении изменений в систему взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь минимальный порог сбора средств на капремонт составляет 60%. Изменения затрагивают дома, где средства на капремонт формируются на специализированных счетах, передает «Подмосковье сегодня». Также закон вносит корректировки в региональные программы капремонта. Теперь в программу могут входить дома, которые накапливают средства как через регионального оператора, так и на спецсчетах,. Если уровень сбора взносов окажется ниже 60%, управление фондом автоматически перейдет к региональному оператору. Помимо этого, размер пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам был снижен с 21% до 9,5%. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов, заявил РИА Новостям, что это решение мотивирует граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать накопления задолженностей. Что такое взносы на капремонт? Собственники жилья в многоквартирных домах обязаны ежемесячно вносить платежи на капитальный ремонт. Они направляются в специализированные региональные фонды и являются обязательными для всех владельцев квартир, сообщается на сайте финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, Кто может не платить взносы на капремонт? Жители определенных категорий домов освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Это касается домов, признанных аварийными или подлежащих сносу, а также тех, что расположены на земельных участках, предназначенных для изъятия по государственным или муниципальным нуждам. Кроме того, региональные органы власти предоставляют право на компенсации определенным категориям граждан. Среди них:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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