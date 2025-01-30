Общественники направили письмо Беглову из-за сноса ларьков у Спаса на Крови

Общественная организация «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга» направила письмо губернатору Александру Беглову с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную со сносом сувенирных ларьков около Спаса на Крови. Центр активно пытается добиться пересмотра условий, предоставленных городом для их деятельности.
«С 2014 года мы неоднократно обращались к городскому правительству с просьбой исправить ошибку, допущенную при переводе нашего комплекса на альтернативный участок. В связи с этим подготовлен целый ряд концепций и проектов, учитывающих всю специфику городской уличной туристической инфраструктуры», — цитирует содержание письма издание «Деловой Петербург». События развиваются на фоне длительных просьб организации к властям пересмотреть условия использования земельного участка, на котором располагались киоски.
Организация разработала ряд проектов и концепций, направленных на улучшение уличной инфраструктуры города, особенно в части туристической привлекательности. Несмотря на обсуждение предложений в профильных комитетах, конкретных результатов или изменений пока не последовало.
Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга провели демонтаж сувенирных киосков на набережной канала Грибоедова 21 января. Это привело к значительным последствиям: более тысячи человек потеряли источник дохода и возможность поддерживать свои семьи. В письме к губернатору также упоминается, что культурно-выставочный комплекс «Вернисаж» был уничтожен по ошибке, допущенной одним из чиновников при оформлении документов.
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