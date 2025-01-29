В ХМАО покажут рок-мюзикл для фанатов Queen

Артисты покажут в Сургуте рок-мюзикл, посвященный вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«17 лучших произведений Фредди Меркьюри прозвучат в живом исполнении», — говорится в афише. Зрители также увидят на сцене танцы под музыку Queen в исполнении балета Freddie Stars.
Сургутян ждет еще одно шоу по мотивам мюзиклов «Ромео и Джульетта» и «Нотр Дам де Пари». Сюжеты объединят в одну программу.
Кроме того, на гастроли в ХМАО собираются и известные поп-звезды. Среди них — Anna Asti, SHAMAN, а также рок-группа The Hatters.
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