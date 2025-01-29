29 января 2025

В ХМАО покажут рок-мюзикл для фанатов Queen

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Зрителей ждет шоу-балет под хиты Меркьюри
Зрителей ждет шоу-балет под хиты Меркьюри Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Артисты покажут в Сургуте рок-мюзикл, посвященный вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«17 лучших произведений Фредди Меркьюри прозвучат в живом исполнении», — говорится в афише. Зрители также увидят на сцене танцы под музыку Queen в исполнении балета Freddie Stars.

Сургутян ждет еще одно шоу по мотивам мюзиклов «Ромео и Джульетта» и «Нотр Дам де Пари». Сюжеты объединят в одну программу.

Кроме того, на гастроли в ХМАО собираются и известные поп-звезды. Среди них — Anna Asti, SHAMAN, а также рок-группа The Hatters.

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Артисты покажут в Сургуте рок-мюзикл, посвященный вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «17 лучших произведений Фредди Меркьюри прозвучат в живом исполнении», — говорится в афише. Зрители также увидят на сцене танцы под музыку Queen в исполнении балета Freddie Stars. Сургутян ждет еще одно шоу по мотивам мюзиклов «Ромео и Джульетта» и «Нотр Дам де Пари». Сюжеты объединят в одну программу. Кроме того, на гастроли в ХМАО собираются и известные поп-звезды. Среди них — Anna Asti, SHAMAN, а также рок-группа The Hatters.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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