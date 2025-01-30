Никиту Джигурду признали угрозой для безопасности Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джигурда проводил концерты для бойцов ВС РФ и оказывал им материальную помощь
Джигурда проводил концерты для бойцов ВС РФ и оказывал им материальную помощь Фото:

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него личность Джигурды Никиты Борисовича, гражданина Российской Федерации 1961 года рождения», — написано на сайте. Включение Джигурды в санкционный список объясняется его активным участием в мероприятиях «антиукраинского» характера.

Актер посещал территорию Донбасса и Запорожской области, где выступил с концертами перед бойцами ВС РФ. Кроме того, артист оказывал им материальную поддержку. В 2017 году Джигурда получил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него личность Джигурды Никиты Борисовича, гражданина Российской Федерации 1961 года рождения», — написано на сайте. Включение Джигурды в санкционный список объясняется его активным участием в мероприятиях «антиукраинского» характера. Актер посещал территорию Донбасса и Запорожской области, где выступил с концертами перед бойцами ВС РФ. Кроме того, артист оказывал им материальную поддержку. В 2017 году Джигурда получил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...