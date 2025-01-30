Путин расширяет возможности коридора «Север — Юг»

Президент РФ Владимир Путин расширяет возможности транспортного коридора «Север — Юг». На встрече с министром транспорта Романом Старовойтом глава государства одобрил реализацию нового проекта «Речные магистрали». Если все планы будут реализованы, доставка грузов по речному маршруту «Севера — Юга» станет более выгодной, чем по наземному, объяснили URA.RU эксперты.
Для Старовойта это был первый отчет перед президентом в качестве министра транспорта — ранее на подобные встречи в Кремль он приезжал в качестве губернатора Курской области. Итогом деятельности комплекса в 2024 году, по его словам, стала «ритмичная и безопасная» работа транспорта. Были введены в эксплуатацию дороги в ДНР, последний участок дороги М11 Москва — Санкт-Петербург. Завершена реконструкция аэропортовой инфраструктуры в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском, Томске, Якутске, Ставрополе, Улан-Удэ, Магадане. Восстановлен железнодорожный вокзал в Мариуполе, идет расширение БАМа.
Путин поинтересовался, все ли в порядке по железнодорожным перевозкам. «Вопрос есть: по железнодорожному транспорту все в порядке, нормально, но погрузка-то немножко припала. Как вы это объясните?» — спросил он у Старовойта.
Министр заверил, что это не стало неожиданностью. «Мы это предвидели. Здесь комплекс причин: субъективная и объективная. Очень сложная задача», — сказал Старовойт, не вдаваясь, впрочем, в подробности.
А вот по речным перевозкам поговорили подробнее. Министр сообщил о новом проекте «Речные магистрали», рассчитанном до 2030 года. «Река у нас незаслуженно с конца 1990-х годов была оставлена без внимания, а это очень востребовано, в том числе и в части пассажирских перевозок, межрегиональных. Мы сформировали проект. Это Волжско-Камский бассейн», — сообщил Старовойт.
Проект предусматривает работы по углублению Волги, строительство Багаевского гидроузла на Дону, Городецких шлюзов на Волге. «Не только пассажирское движение, но и грузовое должно уходить на реку. Если пересчитать на тонно-километры, примерно столько же перевозится всем автомобильным грузовым транспортом в течение сезона», — отметил министр.
Путин одобрил. «Потенциал очень хороший», — констатировал президент.
Как объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, реализация нового проекта развития Волжско-Камского бассейна потенциально расширяет возможности транспортного коридора «Север — Юг». Учитывая, что, например, на юге он будет соединяться с Волго-Донским каналом с выходом к Черному и Азовскому морям, на севере — к Белому и Балтийскому морю. С реализацией проекта транспортного логистического центра «Сухой порт» в Екатеринбурге появится возможность доставлять грузы оттуда до портов наземным транспортом, а дальше отправлять речным.
И это будет значительно дешевле, нежели перевозка грузов автомобилями или поездами, объяснил URA.RU доцент кафедры общего и проектного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Павел Лимарев. «Судно берет такой же объем грузов, как и железнодорожный состав, но стоимость доставки намного ниже. Это безусловная выгода для грузоотправителей, — отметил Лимарев. — Реализация этого проекта подтолкнет и решение многолетних проблем, связанных с состоянием самой Волги: углубление реки, строительство и реконструкция имеющихся портов, причалов, строительство новых судов — все это работает на экономику регионов, входящих в Волжско-Камский бассейн, и расширяет возможности коридора „Север — Юг“».
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