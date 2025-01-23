Путин меняет правила игры для теневого танкерного флота

Владельцев танкерного флота России ждут новые правила игры. После катастрофы в Черном море, которая привела к выбросу тонн мазута в акваторию и на побережье, президент Владимир Путин принял решение провести большую ревизию. Как объяснили URA.RU эксперты, с одной стороны, это позволит увидеть реальное состояние танкерного флота в стране, с другой — может повлечь и реструктуризацию этой отрасли, укрупнение компаний, занимающихся перевозками нефтепродуктов.
Очередное заседание с членами правительства 23 января президент Путин начал с докладов о ликвидации последствий ЧС в Черном море. 15 декабря во время шторма были разрушены два танкера, груженые мазутом. Один из них разломился на три части и затонул, второй сел на мель у мыса Панагия. В результате в море были выброшены тонны мазута, но, убеждены эксперты, это далеко не все — основная часть осела на дне и в толще воды и начнет всплывать по мере прогрева моря.
Путин выслушал доклады председателя правительственной комиссии по ликвидации этой ЧС Виталия Савельева, главы МЧС Александра Куренкова, главы Минприроды Александра Козлова и министра транспорта Романа Старовойта. По словам Куренкова, прорабатывается ряд технических решений по очистке моря от нефтепродуктов, которые «можно реализовать в короткий срок». Кроме того, разрабатывается система долгосрочного мониторинга ситуации в акватории.
Оценка ущерба ведется, сообщил министр Козлов, однако окончательные цифры будут известны позже — ожидается, что в течение трех месяцев. А пока продолжается очистка пляжей и воды от нефтепродуктов. Предстоит также принять решение по затонувшему танкеру: поднимать его части со дна моря или откачивать оставшийся внутри мазут на месте.
По организации работ вопросов у президента сегодня не возникло. Но, выслушав всех чиновников, Путин обозначил три пункта, которые были адресованы, по сути, не только присутствовавшим на совещании, но и собственникам компаний-перевозчиков нефтепродуктов.
«Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, [ревизию] нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, — заявил Путин. — Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий».
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил URA.RU, что это указание Путина изменит состав танкерного флота России. «Это буквально распоряжение — исключить в дальнейшем из обращения суда, которые представляют опасность для экологических систем», — отметил политолог.
По мнению экспертов, опрошенных URA.RU, ревизия, объявленная Путиным, коснется и всех танкерных судов, которые были закуплены российскими компаниями, начиная с 2022 года, после введения западных санкций. По словам экс-советника президента (в 1990-е годы), политолога Сергея Станкевича, из-за «плотной санкционной блокады» компании-экспортеры, занимающиеся такими перевозками вынуждены обходить ограничения. И именно такой теневой флот имеет достаточно большой износ.
«С одной стороны, до сих пор закрывали на это глаза – экспортировать нефтепродукты надо. С другой – частники перегнули палку и уже нарушают элементарные правила безопасности. Катастрофа в Керченском проливе стала поводом для того, чтобы навести в этой сфере элементарный порядок и закончить с безответственностью собственников, которые скупают по всему миру суда, несоответствующие элементарным требованиям безопасности», — отметил Станкевич.
Сколько таких танкеров было закуплено за последние три года, по словам политолога, никто не знает (сам Станкевич называет цифру — более 1000 единиц). И это — тоже повод для проверки, объявленной Путиным. «Никакого учета в этой сфере не ведется. Ревизия расставит все на свои места. Будет наведен порядок, чтобы избежать в дальнейшем повторения таких трагедий. Недавно подобный эпизод едва не случился в Балтийском море: танкеры такого же рода просто потеряли ход и их на буксире тащили суда других государств. Если бы на Балтике такая катастрофа произошла, нам пришлось бы это долго расхлебывать», — убежден Станкевич.
Это подтверждает и ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Итогом ревизии, объявленной Путиным, должен стать, по его мнению, четкий прогноз — в каком количестве новых танкеров нуждается отрасль. Кроме того, это должно повлечь внутриотраслевые изменения, в том числе возможны укрупнения компаний. «Важно менять в первую очередь управление процессом. Когда у вас все в одном кулаке, вы себя комфортнее чувствуете. Реструктуризация в отрасли неизбежна», — резюмировал Масленников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.