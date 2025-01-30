Премьер Эстонии: электричество в стране может пропасть из-за отказа от энергии РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил озабоченность потенциальным отключением электроэнергии на срок до 72 часов в связи с планируемым отсоединением эстонской энергосистемы от России в феврале. По словам Михала, это крайний сценарий, который может реализоваться при возникновении технических проблем.
«В лучшем случае отсоединение пройдет без заметных последствий, но мы должны быть готовы к любым обстоятельствам, включая временное отключение электроэнергии», — подчеркнул премьер-министр в интервью газете Postimees. Он добавил, что страна готова ко всем сценариям.
Страны Прибалтики ранее объявили, что уходят из общей с РФ и Беларусью энергосистемы с февраля 2025 года. Эстонская энергетическая компания Elering ожидает, что после отключения страны от энергосистемы России Таллин будет тратить 60 млн евро в год на поддержание энергосектора. Причем большая часть будет взиматься с граждан.
Энергетический кризис затронул всю Европу. Сейчас чиновники рассматривают возможность возобновления закупок российского газа как часть урегулирования конфликта с Украиной.
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