Задержаны трое бывших заместителей Чубайса

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В Москве задержали бывших заместителей Анатолия Чубайса
В Москве задержали бывших заместителей Анатолия Чубайса Фото:

Троих бывших заместителей экс-гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса задержали в Москве. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов. Сам Чубайс в 2017 году подал заявление в полицию о краже имущества из его жилого комплекса в деревне Переделки. Было возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемым проходит бывший партнер Чубайса Илья Сучков. 

«В Москве задержаны бывшие заместители главы „Роснано“», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.

URA.RU направило по ситуации запрос в МВД России. На момент публикации материала ответа не поступило. 

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Троих бывших заместителей экс-гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса задержали в Москве. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов. Сам Чубайс в 2017 году подал заявление в полицию о краже имущества из его жилого комплекса в деревне Переделки. Было возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемым проходит бывший партнер Чубайса Илья Сучков.  «В Москве задержаны бывшие заместители главы „Роснано“», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. URA.RU направило по ситуации запрос в МВД России. На момент публикации материала ответа не поступило. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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