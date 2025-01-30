Задержаны трое бывших заместителей Чубайса

Троих бывших заместителей экс-гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса задержали в Москве. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов. Сам Чубайс в 2017 году подал заявление в полицию о краже имущества из его жилого комплекса в деревне Переделки. Было возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемым проходит бывший партнер Чубайса Илья Сучков.
«В Москве задержаны бывшие заместители главы „Роснано“», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.
URA.RU направило по ситуации запрос в МВД России. На момент публикации материала ответа не поступило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.