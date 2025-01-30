Трудовая инспекция заставила строительную компанию из ХМАО выплатить зарплату

Трудовая инспекция ХМАО заставила руководство компании «Механизатор» из Сургута выплатить долг по зарплате сотрудникам. Задолженность составляла более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря мерам реагирования Государственной инспекции труда в ХМАО выплачена задолженность по заработной плате 18 работникам АО „Механизатор“ общей суммой миллион 31 тыс. рублей. По состоянию на 30 января предписание инспекции труда исполнено в полном объеме, задолженность ликвидирована», — заявили в инспекции.
Проблемы с выплатами зарплат в компании «Механизатор» возникли четыре месяца назад. Задолженность выявили во время проверки. Предприятие привлекли к административной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что арбитражный суд ХМАО наложил арест на счета и имущество владельцев геологической компании «Горизонт», задолжавшей зарплату работникам и подавшей на банкротство. Среди собственников предприятия числится Игорь Абрамов, владеющий еще семью фирмами с выручкой в сотни миллионов рублей.
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