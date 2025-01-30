Трамп нашел виновного в крушении самолета в США с российскими фигуристами

Трамп: в крушении самолета в США виноват вертолет, который не уступил дорогу
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Трамп заявил о начале расследования причин крушения пассажирского самолета
Трамп заявил о начале расследования причин крушения пассажирского самолета Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

В крушении пассажирского лайнера компании American Airlines в Вашингтоне виноват военный вертолет Black Hawk, который не уступил первому дорогу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Экипаж пассажирского самолета действовал верно, катастрофу в Вашингтоне спровоцировал, по сути, вертолет», — заявил Трамп. Его слова передает CNN.

Он добавил, что на данный момент идет следствие для выяснения точных обстоятельств, которые привели к трагедии. Также американский лидер отметил, что власти страны предпримут все меры, чтобы в будущем подобного не повторилось. 

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что в результате катастрофы никто не выжил, передает деловое издание «Взгляд». Помимо прочего, на борту самолета находилась группа россиян. Американский президент выразил свои соболезнования семьям погибших, пишет RT. 

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В крушении пассажирского лайнера компании American Airlines в Вашингтоне виноват военный вертолет Black Hawk, который не уступил первому дорогу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Экипаж пассажирского самолета действовал верно, катастрофу в Вашингтоне спровоцировал, по сути, вертолет», — заявил Трамп. Его слова передает CNN. Он добавил, что на данный момент идет следствие для выяснения точных обстоятельств, которые привели к трагедии. Также американский лидер отметил, что власти страны предпримут все меры, чтобы в будущем подобного не повторилось.  Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что в результате катастрофы никто не выжил, передает деловое издание «Взгляд». Помимо прочего, на борту самолета находилась группа россиян. Американский президент выразил свои соболезнования семьям погибших, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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