Трамп нашел виновного в крушении самолета в США с российскими фигуристами

В крушении пассажирского лайнера компании American Airlines в Вашингтоне виноват военный вертолет Black Hawk, который не уступил первому дорогу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Экипаж пассажирского самолета действовал верно, катастрофу в Вашингтоне спровоцировал, по сути, вертолет», — заявил Трамп. Его слова передает CNN.
Он добавил, что на данный момент идет следствие для выяснения точных обстоятельств, которые привели к трагедии. Также американский лидер отметил, что власти страны предпримут все меры, чтобы в будущем подобного не повторилось.
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что в результате катастрофы никто не выжил, передает деловое издание «Взгляд». Помимо прочего, на борту самолета находилась группа россиян. Американский президент выразил свои соболезнования семьям погибших, пишет RT.
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