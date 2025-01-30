«Мы не знаем, выжил ли кто»: новые данные о последних минутах до ЧП с лайнером в США

На текущий момент нет информации о том, выжил ли кто-то из пассажиров лайнера, который столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак в США, сообщил начальник пожарной охраны округа Колумбия Джон Доннелли. Также за 20 секунд до трагического происшествия в Вашингтоне диспетчер призывал вертолет уступить дорогу лайнеру. На борту самолета, возможно, находились тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Новые данные о последних минутах до крушения лайнера в США — в материале URA.RU.
Что происходило на борту лайнера в последние минуты
В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров, касающихся инцидента с самолетом, который разбился в Вашингтоне после столкновения с вертолетом. Крушение произошло в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос. Также за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер пытался заставить вертолет уступить дорогу пассажирскому самолету, следует из записи, полученной РИА Новости. Пилот вертолета не ответил на запрос диспетчера. Спустя 20 секунд раздался крик женщины, вероятно, второго диспетчера. Через 16 секунд первый диспетчер спросил: «Ты видел это?».
Из записи также стало известно, что аэродром, предназначенный для посадки самолета, на момент происшествия был закрыт. Диспетчеры уточнили наличие разрешений на использование всех взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, на что получили подтверждение о разрешении на всю территорию аэродрома.
Как проходит спасательная операция
В результате авиационной катастрофы, произошедшей в США, тела пассажиров были обнаружены на берегу реки Потомак, сообщил старший транспортный и национальный корреспондент CBS News Крис Ван Клив. Команда спасателей-водолазов обнаружила объект, который предположительно является одним из двух бортовых регистраторов, передает CBS News. Остается неясным, относится ли найденный объект к регистратору переговоров в кабине или устройству для записи технических параметров полета. Водолазы также смогли получить доступ в салон самолета и обнаружили багаж пассажиров.
По информации вашингтонского NBC News4, из реки было извлечено более 30 тел. Сенатор США Роджер Маршалл из Канзаса выразил мнение, что большинство или все пассажиры на борту погибли, передает Reuters. Доннелли сообщил, пока не знает, есть ли на борту выжившие.
«При таких низких температурах воды внутренняя температура человеческого тела быстро падает. Истощение или потеря сознания могут наступить всего за 15–30 минут», — заявил старший директор по прогнозированию погоды AccuWeather Дэн ДеПодвин.
Также стало известно, что тренеры по фигурному катанию Шишкова и Наумов могли находиться на борту самолета, потерпевшего крушение. Они должны были отправиться из города Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.
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