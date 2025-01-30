Букмекерская компания «Фонбет» подала в суд на своего экс-руководителя Сергея Антохина, проходящему по делу о взятке. Она обвиняет бывшего топ-менеджера в ущербе репутации.
«„Фонбет“ подал в суд на Сергея Анохина. В компании с него требуют 100 млн рублей», — рассказали Рен ТВ в пресс-службе компании. По данным СМИ, за регистрацию иска букмекерская компания заплатила госпошлину свыше миллиона рублей. На заседании по мере пресечения Анохин заявил, что еще является гендиректором «Фонбета».
Суд отправил Анохина в СИЗО 30 января. Топ-менеджер признал свою вину в даче взятки в 60 миллионов рублей. Что известно о личности Анохина — в материале URA.RU.
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