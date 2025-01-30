«Фонбет» подал в суд на Сергея Анохина

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За судебный иск «Фонбет» заплатил госпошлину в миллион рублей
За судебный иск «Фонбет» заплатил госпошлину в миллион рублей Фото:
новость из сюжета
Арестован экс-гендиректор «Фонбета»

Букмекерская компания «Фонбет» подала в суд на своего экс-руководителя Сергея Антохина, проходящему по делу о взятке. Она обвиняет бывшего топ-менеджера в ущербе репутации. 

«„Фонбет“ подал в суд на Сергея Анохина. В компании с него требуют 100 млн рублей», — рассказали Рен ТВ в пресс-службе компании.  По данным СМИ, за регистрацию иска букмекерская компания заплатила госпошлину свыше миллиона рублей. На заседании по мере пресечения Анохин заявил, что еще является гендиректором «Фонбета». 

Суд отправил Анохина в СИЗО 30 января. Топ-менеджер признал свою вину в даче взятки в 60 миллионов рублей. Что известно о личности Анохина — в материале URA.RU

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Букмекерская компания «Фонбет» подала в суд на своего экс-руководителя Сергея Антохина, проходящему по делу о взятке. Она обвиняет бывшего топ-менеджера в ущербе репутации.  «„Фонбет“ подал в суд на Сергея Анохина. В компании с него требуют 100 млн рублей», — рассказали Рен ТВ в пресс-службе компании.  По данным СМИ, за регистрацию иска букмекерская компания заплатила госпошлину свыше миллиона рублей. На заседании по мере пресечения Анохин заявил, что еще является гендиректором «Фонбета».  Суд отправил Анохина в СИЗО 30 января. Топ-менеджер признал свою вину в даче взятки в 60 миллионов рублей. Что известно о личности Анохина — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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