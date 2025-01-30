Арестован экс-гендиректор «Фонбета»

Экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина арестовали 30 января, он признал свою вину. Об этом сообщили на заседании суда. Днем ранее его задержали по делу о даче взятки в размере 60 млн рублей.
«Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя букмекерской компании „Фонбет“ Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере», — заявили в суде. Информацию передает РБК.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что 28 января, днем ранее перед задержанием Анохина, его посредники передали взятку правоохранителям, действующим в рамках оперативного эксперимента. Все происходило на автозаправке в Красногорске.
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