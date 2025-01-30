Арестован экс-гендиректор «Фонбета»

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Сергея Анохина арестовали по делу о взятке
Сергея Анохина арестовали по делу о взятке Фото:

Экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина арестовали 30 января, он признал свою вину. Об этом сообщили на заседании суда. Днем ранее его задержали по делу о даче взятки в размере 60 млн рублей.

«Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя букмекерской компании „Фонбет“ Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере», — заявили в суде. Информацию передает РБК. 

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что 28 января, днем ранее перед задержанием Анохина, его посредники передали взятку правоохранителям, действующим в рамках оперативного эксперимента. Все происходило на автозаправке в Красногорске. 

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Экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина арестовали 30 января, он признал свою вину. Об этом сообщили на заседании суда. Днем ранее его задержали по делу о даче взятки в размере 60 млн рублей. «Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя букмекерской компании „Фонбет“ Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере», — заявили в суде. Информацию передает РБК.  Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что 28 января, днем ранее перед задержанием Анохина, его посредники передали взятку правоохранителям, действующим в рамках оперативного эксперимента. Все происходило на автозаправке в Красногорске. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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