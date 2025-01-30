30 января 2025

Фанаты «Трактора» подарили тренеру Бенуа Гру жвачку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сюрприз от болельщиков растрогал главного тренера ХК «Трактор»
Сюрприз от болельщиков растрогал главного тренера ХК «Трактор» Фото:

Фанаты «Трактора» подарили  главному тренеру челябинской команды Бенуа Гру жвачку, без которой у него не обходится ни один матч. Этот подарок в честь дня рождения очень растрогал канадского наставника. 

«Сюрприз болельщиков тронул меня до глубины души. Так меня очень гостеприимно приняли с самого начала работы в клубе „Трактор“. Спасибо большое», — заявил Гру, слова которого приводит пресс-служба клуба. 

Гру родился 30 января 1968 года в Канаде. Был хоккеистом и тренером. В 2015 году привел в этом качестве сборную Канады к победе на чемпионате мира U20. В мае 2024 года занял должность главного тренера клуба «Трактор».

Гру остался доволен подарком
Гру остался доволен подарком
Фото:

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Фанаты «Трактора» подарили  главному тренеру челябинской команды Бенуа Гру жвачку, без которой у него не обходится ни один матч. Этот подарок в честь дня рождения очень растрогал канадского наставника.  «Сюрприз болельщиков тронул меня до глубины души. Так меня очень гостеприимно приняли с самого начала работы в клубе „Трактор“. Спасибо большое», — заявил Гру, слова которого приводит пресс-служба клуба.  Гру родился 30 января 1968 года в Канаде. Был хоккеистом и тренером. В 2015 году привел в этом качестве сборную Канады к победе на чемпионате мира U20. В мае 2024 года занял должность главного тренера клуба «Трактор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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