Фанаты «Трактора» подарили главному тренеру челябинской команды Бенуа Гру жвачку, без которой у него не обходится ни один матч. Этот подарок в честь дня рождения очень растрогал канадского наставника.
«Сюрприз болельщиков тронул меня до глубины души. Так меня очень гостеприимно приняли с самого начала работы в клубе „Трактор“. Спасибо большое», — заявил Гру, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Гру родился 30 января 1968 года в Канаде. Был хоккеистом и тренером. В 2015 году привел в этом качестве сборную Канады к победе на чемпионате мира U20. В мае 2024 года занял должность главного тренера клуба «Трактор».
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