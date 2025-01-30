30 января 2025

ВС РФ поразили важнейший порт Украины

ВС РФ нанесли удары по важнейшему порту Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Исмаил был поражен ВС РФ
Исмаил был поражен ВС РФ Фото:

ВС РФ нанесло удары по порту Измаила Одесской области, несколько дней или недель он не будет принимать военные грузы. Об этом  сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Измаил, продолжение о веселой ночи... Наконец-то порт отработали по всей длине... есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает — несколько дней, а может, и недели, порт не будет принимать военные грузы», — цитируют Лебедева РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказывало, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика. В Минобороны подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов.

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ВС РФ нанесло удары по порту Измаила Одесской области, несколько дней или недель он не будет принимать военные грузы. Об этом  сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Измаил, продолжение о веселой ночи... Наконец-то порт отработали по всей длине... есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает — несколько дней, а может, и недели, порт не будет принимать военные грузы», — цитируют Лебедева РИА Новости. Ранее URA.RU рассказывало, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика. В Минобороны подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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