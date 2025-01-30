ВС РФ поразили важнейший порт Украины

ВС РФ нанесло удары по порту Измаила Одесской области, несколько дней или недель он не будет принимать военные грузы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Измаил, продолжение о веселой ночи... Наконец-то порт отработали по всей длине... есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает — несколько дней, а может, и недели, порт не будет принимать военные грузы», — цитируют Лебедева РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказывало, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика. В Минобороны подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов.
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