Минобороны РФ: «Искандер» уничтожил в Одессе 72 бойца, включая 9 французов

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Удар «Искандера» успешно поразил противника
Удар «Искандера» успешно поразил противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика, включая девятерых французских специалистов. Об этом сообщили представители Минобороны России.

«Ударом ракеты „Искандер“ по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами», — заявили в Минобороны. Там подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов.

Ранее Минобороны сообщило, что в ответ на ракетные удары вглубь России ВС РФ поразили места размещения западного дальнобойного оружия. Кроме того, около 40 иностранных специалистов, преимущественно из Соединенных Штатов, были уничтожены ракетным ударом в Харькове.

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В результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика, включая девятерых французских специалистов. Об этом сообщили представители Минобороны России. «Ударом ракеты „Искандер“ по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами», — заявили в Минобороны. Там подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов. Ранее Минобороны сообщило, что в ответ на ракетные удары вглубь России ВС РФ поразили места размещения западного дальнобойного оружия. Кроме того, около 40 иностранных специалистов, преимущественно из Соединенных Штатов, были уничтожены ракетным ударом в Харькове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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