Трамп нашел виновного в авиакатастрофе над Вашингтоном

Политика разнообразия, которая была введена в управлении гражданской авиацией (FAA) США, экс-президентом Джо Байденом, могла оказать влияние на авиакатастрофу над Вашингтоном. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп во время брифинга.
«Говорится, что FAA заявляет, что люди с тяжелыми формами инвалидности являются наиболее непредставленной рабочей силой. <...>Они хотят, чтобы они были авиадиспетчерами»,— сказал Трамп. Трансляция выступления президента велась в соцсети Х. По его мнению, авиадиспетчерами должны становиться «блестящие люди», потому что нужен талант, чтобы управлять полетами.
Трамп добавил, что эта политика включала наем людей с тяжелыми умственными и психиатрическими нарушениями. Он выразил опасения, что такой подход может негативно сказаться на безопасности полетов и эффективности работы ведомства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines в Вашингтоне стало неправильное действие экипажа военного вертолета Black Hawk, который не уступил дорогу пассажирскому самолету. В результате катастрофы никто не выжил, среди погибших оказалась и группа россиян. Власти США проводят следствие для выяснения точных обстоятельств трагедии.
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