30 января 2025

Трамп нашел виновного в авиакатастрофе над Вашингтоном

Трамп раскритиковал администрацию Байдена за политику разнообразия в авиасфере
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп назвал виновных в авиакатастрофе
Трамп назвал виновных в авиакатастрофе Фото:

Политика разнообразия, которая была введена в управлении гражданской авиацией (FAA) США, экс-президентом Джо Байденом, могла оказать влияние на авиакатастрофу над Вашингтоном. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп во время брифинга.

«Говорится, что FAA заявляет, что люди с тяжелыми формами инвалидности являются наиболее непредставленной рабочей силой. <...>Они хотят, чтобы они были авиадиспетчерами»,— сказал Трамп. Трансляция выступления президента велась в соцсети Х. По его мнению, авиадиспетчерами должны становиться «блестящие люди», потому что нужен талант, чтобы управлять полетами.

Трамп добавил, что эта политика включала наем людей с тяжелыми умственными и психиатрическими нарушениями. Он выразил опасения, что такой подход может негативно сказаться на безопасности полетов и эффективности работы ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines в Вашингтоне стало неправильное действие экипажа военного вертолета Black Hawk, который не уступил дорогу пассажирскому самолету. В результате катастрофы никто не выжил, среди погибших оказалась и группа россиян. Власти США проводят следствие для выяснения точных обстоятельств трагедии.

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Политика разнообразия, которая была введена в управлении гражданской авиацией (FAA) США, экс-президентом Джо Байденом, могла оказать влияние на авиакатастрофу над Вашингтоном. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп во время брифинга. «Говорится, что FAA заявляет, что люди с тяжелыми формами инвалидности являются наиболее непредставленной рабочей силой. <...>Они хотят, чтобы они были авиадиспетчерами»,— сказал Трамп. Трансляция выступления президента велась в соцсети Х. По его мнению, авиадиспетчерами должны становиться «блестящие люди», потому что нужен талант, чтобы управлять полетами. Трамп добавил, что эта политика включала наем людей с тяжелыми умственными и психиатрическими нарушениями. Он выразил опасения, что такой подход может негативно сказаться на безопасности полетов и эффективности работы ведомства. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines в Вашингтоне стало неправильное действие экипажа военного вертолета Black Hawk, который не уступил дорогу пассажирскому самолету. В результате катастрофы никто не выжил, среди погибших оказалась и группа россиян. Власти США проводят следствие для выяснения точных обстоятельств трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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