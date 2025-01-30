Британский суд отменил разрешения на освоение крупнейших месторождений

Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения на освоение крупнейших нефтяных и газовых месторождений Rosebank и Jackdaw в Северном море. Активисты Greenpeace (признана в России нежелательной организацией) и ассоциации Uplift подали жалобы, утверждая, что при выдаче разрешений не были учтены косвенные выбросы, связанные с проектами.
«Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения прошлого правительства Великобритании на освоение крупнейшего в стране неразработанного месторождения нефти и газа Rosebank и газового месторождения Jackdaw в Северном море», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что активисты движения Greenpeace и ассоциации Uplift подали три жалобы в шотландский суд, требуя пересмотра разрешений на освоение месторождений. Они заявляют, что при выдаче этих разрешений не были учтены косвенные выбросы, связанные с проектами.
Ранее URA.RU сообщало, что управление балансом спроса и предложения на мировом рынке нефти альянсом ОПЕК+ может столкнуться с серьезными трудностями из-за новой энергетической политики США. Решения президента Дональда Трампа о наращивании американских поставок углеводородов могут привести к распаду текущей сделки, так как страны ОПЕК+ не смогут добиться дефицита на рынке нефти при росте добычи в США и торможении спроса в Китае. Политика ограничения добычи утратит свою актуальность.
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