Госдума направит в другие страны информацию о попытке покушения на Путина

Госдума направит в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарем Энтони Блинкеном об организации покушения на президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
«Все должны знать. Обращение будет направлено в парламенты стран на разных континентах, включая малые государства. В случае подтверждения этих данных, виновные должны понести неотвратимую ответственность», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».
Слуцкий также призвал провести объективное и глубокое расследование. Он назвал эту ситуацию «моментом истины» в мировой политике, который должен положить конец попыткам устранения мировых лидеров.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена обсуждала возможность покушения на Путина. По его словам, бывшему лидеру страны нужен был хаос для «защитного экрана». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Карлсон не привел никаких доказательств, пишет телеканал 360.
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