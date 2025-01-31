ABC: черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета были найдены

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Черные ящики будут направлены на экспертизу
Черные ящики будут направлены на экспертизу Фото:

Черные ящики самолета авиакомпании American Airlines, который потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом над Вашингтоном найдены и будут направлены на экспертизу. Об этом сообщает ABC.

«Найдены черные ящики с самолета American Airlines. Самописец полетных данных и бортовой речевой самописец, известные как черные ящики, были обнаружены на борту самолета American Airlines и направляются в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте, сообщает источник, имеющий непосредственную информацию», — говорится в сообщении ABC. 

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс 5342 из Уичито, столкнулся с вертолетом во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Клуб фигурного катания Бостона заявил, что 14 из 60 пассажиров на борту были спортсменами. Среди погибших оказались спортсмены Вадим Наумов и Евгения Шишкова, недавно покинувшие РФ, пишет телеканал 360.

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Черные ящики самолета авиакомпании American Airlines, который потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом над Вашингтоном найдены и будут направлены на экспертизу. Об этом сообщает ABC. «Найдены черные ящики с самолета American Airlines. Самописец полетных данных и бортовой речевой самописец, известные как черные ящики, были обнаружены на борту самолета American Airlines и направляются в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте, сообщает источник, имеющий непосредственную информацию», — говорится в сообщении ABC.  Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс 5342 из Уичито, столкнулся с вертолетом во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Клуб фигурного катания Бостона заявил, что 14 из 60 пассажиров на борту были спортсменами. Среди погибших оказались спортсмены Вадим Наумов и Евгения Шишкова, недавно покинувшие РФ, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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