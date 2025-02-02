Свердловского бойца СВО, которого бросила жена, поставили на ноги: как в России проходит реабилитация военных

В связи с проведением спецоперации на Украине одним из актуальных направлений стала реабилитация российских военных, участвующих в боевых действиях. В стране существуют множество фондов для помощи бойцам СВО. Многие реабилитационные клиники осуществляют поддержку ветеранов, получивших тяжелые ранения.
Одним из таких стал участник спецоперации из Свердловской области Александр Волков. Он рассказал корреспонденту URA.RU, как в бою получил осколочное ранение, которое привело к повреждению черепа и парализации тела. Он также признался, что его покинула жена, когда мужчина еще был в коме. Однако Александр не отчаялся и твердо решил встать на ноги. Активную помощь в этом оказывает реабилитационная клиника в Екатеринбурге. URA.RU рассказывает, как в целом проходит восстановление раненых участников СВО на примере отдельных историй.
«Вывести на хорошую дорогу»: первые шаги после начала реабилитации
Александр Волков, уроженец села Щелкун в Свердловской области, был тяжело ранен в июле 2023 года в зоне российской спецоперации на Украине. В результате полученной осколочной травмы Александр оказался парализован. Он прошел множество этапов неотложной помощи и операции, включая сложные нейрохирургические вмешательства.
В процессе реабилитации, которая продолжилась в Екатеринбурге, Александр также столкнулся с личной трагедией — бросила жена, увидев его состояние. Это предательство оказалось тяжелым ударом для Александра, но не сломило его дух.
Невролог Ирина Волкова, работающая с Александром, отметила его необычайную решимость и прогресс: сначала он не мог ни ходить, ни сидеть, но затем начал делать первые шаги и теперь может передвигаться на значительные расстояния и самостоятельно перемещаться по лестнице. По словам невролога, Александр продолжает бороться за свое будущее и она уверена в его дальнейшем успехе и восстановлении.
«Парень борется за свое будущее. Я пообещала ему, что обязательно его поставим на ноги и выведем на хорошую дорогу. И девушка будет, и работа найдется», — рассказала невролог медучреждения Ирина Волкова журналисту URA.RU.
Сосредоточившись на своем выздоровлении, Александр начал интенсивную реабилитацию в клинике Екатеринбурга. Несмотря на первоначальные прогнозы о полной инвалидности, мужчина смог вновь ходить с поддержкой и значительно улучшил свои физические функции.
Индивидуальная карта реабилитации
На особом контроле
В феврале 2024 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал выделение из бюджета свыше 70 миллиардов рублей на трехлетнюю программу реабилитации военнослужащих, пострадавших в ходе СВО. Она включает медицинскую и психологическую поддержку, юридическое сопровождение и помощь в трудоустройстве.
Также еще в конце 2024 года российский президент Владимир Путин поручил создать в стране сеть протезно-ортопедических центров, в том числе для оказания помощи российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Он неоднократно поднимал тему реабилитации бойцов СВО.
Всесторонняя поддержка и адресное сопровождение
Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный указом президента в апреле 2023 года, предоставляет услуги в формате «одного окна». Филиалы фонда, расположенные по всей стране, оказывают адресное сопровождение, помогая ветеранам и их семьям в оформлении документов, получении льгот и социальных выплат. Для каждого участника создается персонализированный план восстановления. Сведения о маршрутизации и необходимые формы заявлений доступны через портал «Госуслуги».
Программа также включает бесплатное протезирование, доступное через Минобороны или по полису ОМС после оформления инвалидности и прохождения военно-врачебной комиссии. Осуществляется и санаторно-курортное лечение, которое предоставляется по направлению органов соцзащиты, как в военных, так и гражданских учреждениях. Для его получения необходимы паспорт или военный билет и документы от военно-врачебной комиссии.
Особое внимание уделяется психологической реабилитации. Центры психологической помощи работают в различных регионах, предоставляя поддержку участникам СВО и их семьям. В Салехарде, например, благодаря грантовой поддержке функционирует студия психологической помощи.
Взгляд изнутри: как проходит протезирование на конкретном примере
Все начинается с регистратуры
В июле в Белгороде начал работу новый центр протезирования и реабилитации, способный помочь даже самым тяжелым случаям. Здесь используются передовые технологии, позволяющие решить множество проблем.
Сначала новоприбывшим бойцам СВО заводят карточку в регистратуре. Причем перед этим с пациентом проводят беседу. Уточняется, нужно ли ему первичное протезирование, или повторное, или же требуется реабилитация. Также обязательно обсуждают наличие сопутствующих заболеваний или осложнений.
Директор белгородского реабилитационного центра Олег Берестовой отмечает, что тяжелораненые бойцы приходят в центр уже после госпиталя, когда раны начали заживать. Процесс заживления у каждого проходит индивидуально: у молодых это может занять около месяца, у пожилых — дольше. Протезисты начинают работу только после полного заживления ран, когда не остается никаких воспалений или осложнений.
В протезе важен даже дизайн
На первом этапе протезирования после регистратуры пациент направляется к травматологу-ортопеду, который осматривает конечность и проводит необходимые замеры. Затем протезисты делают гипсовый слепок культя, который служит основой для создания временной гильзы и последующего протеза. Это позволяет пациенту адаптироваться к новой конечности, выявить возможные неудобства и дискомфорт для последующей коррекции.
В рабочей мастерской создают постоянную гильзу из акрилового композита с добавлением карбоновых волокон для укрепления, а металлические части изготавливаются из титана и алюминиевых сплавов. Протезы делают легкими, чтобы их вес был сопоставим с весом здоровой конечности.
Особое внимание уделяется дизайну гильз: от камуфляжа до экзотических узоров. «Клиент всегда прав», — уточнил Олег. «Мы окрашиваем гильзу так, как пожелает клиент», — добавил он.
Психологическая реабилитация — это на всю жизнь
Каждый случай особенный
По словам Берестового, психологическая поддержка играет ключевую роль в процессе реабилитации. Осознание потери конечности может стать причиной глубокой депрессии, но возможность ходить на протезах часто помогает быстро преодолеть этот этап.
Одним из учебных заведений, готовящих специалистов для работы с такими ветеранами, является РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Журналисты «Ленты.ру» ранее поговорили с доктором психологических наук и директором Института клинической психологии и социальной работы Верой Никишиной, которая рассказала об особенностях работы с пациентами.
«Каждый случай уникален. В некоторых ситуациях мы фокусируемся на эмоциональном состоянии ветеранов, в других — на восстановлении нейрофункциональных способностей. Сложность задачи психолога возрастает пропорционально степени физического повреждения».
Как пример, Никишина рассказала о бойце, который потерял возможность двигаться самостоятельно и столкнулся с глубокой эмоциональной травмой из-за своей беспомощности. Психологи помогают таким пациентам адаптироваться к новым обстоятельствам, используя различные техники, включая нейроманипуляции и поэтапное восстановление функций.
Приходит враг уже неделю: как бойцы справляются с ПТСР
В последнее время вопрос посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) становится все более обсуждаемым. Медицинские специалисты действительно наблюдают проявления ПТСР у многих своих пациентов.
«Например, один из пациентов рассказал: «Уже неделю ко мне приходит [враг]... Прошу, не говорите об этом никому. Это значит, что я сошел с ума?» — привела пример директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вера Никишина.
По ее словам, когда такие так называемые флэшбэки приходят к пациентам, они испытывают страх и стараются скрыть эти симптомы, чтобы окружающие не думали, что с ними что-то не так. Однако при регулярной психологической поддержке они начинают делиться своими переживаниями со специалистами.
По словам эксперта, процесс исцеления — это продолжительный процесс. В качестве примера Никишина приводит аналогию с чисткой зубов: если их перестать чистить, со временем они покроются налетом и начнут выпадать. Подобно этому, необходимо регулярно выполнять определенные действия для поддержания психического здоровья. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются медики, с каждым днем медпомощь бойцам СВО налаживается на всех уровнях, подытожила она.
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