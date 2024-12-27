Путин дал важное поручение по бойцам СВО

Путин поручил создать в стране сеть центров протезирования
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Владимир Путин поручил создать в стране сеть протезно-ортопедических центров
Владимир Путин поручил создать в стране сеть протезно-ортопедических центров Фото:

Российский президент Владимир Путин поручил создать в стране сеть протезно-ортопедических центров, в том числе, для оказания помощи российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить проведение анализа и обобщение лучших практик организации и оказания протезно-ортопедической помощи, включая прежде всего сложное протезирование», — указано на официальном сайте Кремля. Соответствующее поручение дано правительству РФ. Также глава страны поручил обеспечить проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью с участием ветеранов СВО.

Президент РФ неоднократно поднимал тему реабилитации бойцов СВО, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач на Украине. В начале декабря, в Международный день инвалидов, президент обсудил развитие протезирования в стране. Данное направление, в том числе, направлено на реабилитацию ветеранов спецоперации РФ.

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Российский президент Владимир Путин поручил создать в стране сеть протезно-ортопедических центров, в том числе, для оказания помощи российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Обеспечить проведение анализа и обобщение лучших практик организации и оказания протезно-ортопедической помощи, включая прежде всего сложное протезирование», — указано на официальном сайте Кремля. Соответствующее поручение дано правительству РФ. Также глава страны поручил обеспечить проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью с участием ветеранов СВО. Президент РФ неоднократно поднимал тему реабилитации бойцов СВО, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач на Украине. В начале декабря, в Международный день инвалидов, президент обсудил развитие протезирования в стране. Данное направление, в том числе, направлено на реабилитацию ветеранов спецоперации РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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