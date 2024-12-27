Путин дал важное поручение по бойцам СВО

Российский президент Владимир Путин поручил создать в стране сеть протезно-ортопедических центров, в том числе, для оказания помощи российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить проведение анализа и обобщение лучших практик организации и оказания протезно-ортопедической помощи, включая прежде всего сложное протезирование», — указано на официальном сайте Кремля. Соответствующее поручение дано правительству РФ. Также глава страны поручил обеспечить проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью с участием ветеранов СВО.
Президент РФ неоднократно поднимал тему реабилитации бойцов СВО, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач на Украине. В начале декабря, в Международный день инвалидов, президент обсудил развитие протезирования в стране. Данное направление, в том числе, направлено на реабилитацию ветеранов спецоперации РФ.
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