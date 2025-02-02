Как прошел третий выпуск шоу «Один в один»: Сергей Лазарев в качестве жюри

Сергей Лазарев стал приглашенным членом жюри в третьем выпуске шоу «Один в один»
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Артист Сергей лазарев принял участие в шоу «Один в один» в качестве члена жюри
Артист Сергей лазарев принял участие в шоу «Один в один» в качестве члена жюри Фото:

В пятницу 31 января 2025 года зрители телеканала «Россия 1» увидели третий выпуск шестого сезона суперпопулярного шоу перевоплощений «Один в один». Участников проекта, примеривших на себя образы легендарных исполнителей, оценивало звездное жюри, в состав которого на этот раз вошел певец Сергей Лазарев. Подробнее о перевоплощениях, выступлениях и итогах выпуска — в материале URA.RU.

О чем шоу «Один в один»

«Один в один» — это уникальное музыкальное шоу, где звезды российской эстрады полностью перевоплощаются в культовых артистов прошлого и настоящего. Цель участников — добиться максимального внешнего сходства со своими героями, скопировать их манеру двигаться, характерные жесты, а главное — спеть один из хитов так, чтобы быть неотличимым от оригинала. Все номера исполняются вживую под аккомпанемент оркестра.

Жюри и ведущие в шоу «Один в один»

Выступления конкурсантов оценивают мэтры отечественного шоу-бизнеса:

  • народный артист России Юрий Стоянов;
  • певец, композитор и телеведущий Алексей Чумаков;
  • заслуженная артистка России, оперная певица Марина Мещерякова.

В каждом выпуске к ним присоединяется приглашенный член жюри — популярный артист, имеющий отношение к перевоплощениям недели. Ведут программу Николай Басков и Клава Кока.

Как проходят выпуски шоу «Один в один»

Каждую неделю 10 звездных участников выходят на сцену в новых образах. Жюри оценивает их выступления по 10-балльной шкале. Кроме того, конкурсанты сами ставят пятерки лучшим, по их мнению, коллегам. Баллы суммируются, определяя победителя этапа и положение в общем зачете сезона.

Второй выпуск шестого сезона шоу «Один в один»

Во втором выпуске сезона Алиса Мон заняла первое место, идеально перевоплотившись в легенду советской эстрады Клавдию Шульженко. Жюри аплодировало ей стоя и единогласно поставило высший балл. Второе место занял Арсений Бородин в образе Ирины Забияки, а третье — Надежда Ангарская, примерившая на себя эпатажный образ Жанны Агузаровой.

Что было в третьем выпуске в шоу «Один в один»

В новом выпуске «Один в один» Сергею Лазареву и другим членам жюри предстояло оценить следующие перевоплощения:

  1. Юлия Савичева — Милен Фармер, «D?senchant?e». Савичевой пришлось нелегко в образе загадочной французской певицы. Вокально и внешне было неплохо, но не хватило фирменной пластики и сексуальности Фармер.
  2. Алиса Мон — Люся Чеботина, «Солнце Монако». Несмотря на троекратную разницу в возрасте, Алисе удалось точно уловить мимику, жесты и вокальные приемы юной звезды.
  3. Родион Газманов — Род Стюарт, «The Way You Look Tonight». Газманов был великолепен внешне, но не до конца справился со сложным вокалом Стюарта. Судьи отметили, что ему не хватило характерной хрипотцы.
  4. Мария Зайцева — Шура, «Холодная луна». Зайцева мастерски примерила на себя образ эпатажного Шуры, но переборщила с комедийностью в ущерб вокалу.
  5. Валерия Ланская — Лайза Минелли, «Cabaret». Выступление Ланской стало триумфом выпуска — она блистательно скопировала неподражаемый стиль легенды Бродвея и Голливуда.
  6. Жан Милимеров — Александр Серов, «Мадонна». Несмотря на потрясающий грим, Милимерову не удалось точно передать специфический тембр и вокальные приемы Серова. Номер вышел забавным и немного пародийным.
  7. Надежда Ангарская — Адель, «Rolling in the Deep». Ангарская была очень похожа на Адель внешне и вокально. Но небольшие помарки в тексте и вокале не позволили номеру стать безупречным.
  8. Арсений Бородин — Сергей Жуков, «Алешка». Бородин спел трогательно и душевно, идеально скопировав интонации солиста группы "Руки Вверх". Увы, грим подвел — вышел скорее молодой Кобзон, чем Жуков.
  9. Вячеслав Макаров — Сергей Лазарев, «You Are the Only One». Макарову удалось передать фирменные хореографические фишки Лазарева. Но вокально и по драйву он не дотянул до оригинала, о чем ему прямо сказал строгий "предводитель сотни".
  10. Нодар Ревия — Алексей Чумаков, «Тут и там». Ревия, что называется, "порвал зал", устроив веселый дружеский шарж на Чумакова, идеально скопировав его мимику, жесты и манеру пения. Вышло очень похоже и забавно.

Итоги выпуска третьего выпуска шоу «Один в один»

По результатам голосования жюри и участников победителем третьего этапа стал Нодар Ревия в образе Алексея Чумакова (50 баллов). Второе и третье места заняли Валерия Ланская (45) и Жан Милимеров (34).

По сумме трех выпусков тройку лидеров сезона составляют:

  1. Вячеслав Макаров (101 балл)
  2. Нодар Ревия (89 баллов)
  3. Валерия Ланская (87 баллов)

Что будет в следующем выпуске шоу «Один в один» и когда его смотреть

В следующем выпуске «Один в один» зрителей ждут не менее яркие премьеры: Юлия Савичева предстанет в образе Пинк, Родион Газманов — Трофима, Валерия Ланская — Наташи Королевой, Нодар Ревия — Димы Билана и другие. Шоу «Один в один каждую пятницу показывает телеканал „Россия 1“ в 21:30.

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В пятницу 31 января 2025 года зрители телеканала «Россия 1» увидели третий выпуск шестого сезона суперпопулярного шоу перевоплощений «Один в один». Участников проекта, примеривших на себя образы легендарных исполнителей, оценивало звездное жюри, в состав которого на этот раз вошел певец Сергей Лазарев. Подробнее о перевоплощениях, выступлениях и итогах выпуска — в материале URA.RU. О чем шоу «Один в один» «Один в один» — это уникальное музыкальное шоу, где звезды российской эстрады полностью перевоплощаются в культовых артистов прошлого и настоящего. Цель участников — добиться максимального внешнего сходства со своими героями, скопировать их манеру двигаться, характерные жесты, а главное — спеть один из хитов так, чтобы быть неотличимым от оригинала. Все номера исполняются вживую под аккомпанемент оркестра. Жюри и ведущие в шоу «Один в один» Выступления конкурсантов оценивают мэтры отечественного шоу-бизнеса: В каждом выпуске к ним присоединяется приглашенный член жюри — популярный артист, имеющий отношение к перевоплощениям недели. Ведут программу Николай Басков и Клава Кока. Как проходят выпуски шоу «Один в один» Каждую неделю 10 звездных участников выходят на сцену в новых образах. Жюри оценивает их выступления по 10-балльной шкале. Кроме того, конкурсанты сами ставят пятерки лучшим, по их мнению, коллегам. Баллы суммируются, определяя победителя этапа и положение в общем зачете сезона. Второй выпуск шестого сезона шоу «Один в один» Во втором выпуске сезона Алиса Мон заняла первое место, идеально перевоплотившись в легенду советской эстрады Клавдию Шульженко. Жюри аплодировало ей стоя и единогласно поставило высший балл. Второе место занял Арсений Бородин в образе Ирины Забияки, а третье — Надежда Ангарская, примерившая на себя эпатажный образ Жанны Агузаровой. Что было в третьем выпуске в шоу «Один в один» В новом выпуске «Один в один» Сергею Лазареву и другим членам жюри предстояло оценить следующие перевоплощения: Итоги выпуска третьего выпуска шоу «Один в один» По результатам голосования жюри и участников победителем третьего этапа стал Нодар Ревия в образе Алексея Чумакова (50 баллов). Второе и третье места заняли Валерия Ланская (45) и Жан Милимеров (34). По сумме трех выпусков тройку лидеров сезона составляют: Что будет в следующем выпуске шоу «Один в один» и когда его смотреть В следующем выпуске «Один в один» зрителей ждут не менее яркие премьеры: Юлия Савичева предстанет в образе Пинк, Родион Газманов — Трофима, Валерия Ланская — Наташи Королевой, Нодар Ревия — Димы Билана и другие. Шоу «Один в один каждую пятницу показывает телеканал „Россия 1“ в 21:30.
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