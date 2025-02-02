Как прошел третий выпуск шоу «Один в один»: Сергей Лазарев в качестве жюри

В пятницу 31 января 2025 года зрители телеканала «Россия 1» увидели третий выпуск шестого сезона суперпопулярного шоу перевоплощений «Один в один». Участников проекта, примеривших на себя образы легендарных исполнителей, оценивало звездное жюри, в состав которого на этот раз вошел певец Сергей Лазарев. Подробнее о перевоплощениях, выступлениях и итогах выпуска — в материале URA.RU.
О чем шоу «Один в один»
«Один в один» — это уникальное музыкальное шоу, где звезды российской эстрады полностью перевоплощаются в культовых артистов прошлого и настоящего. Цель участников — добиться максимального внешнего сходства со своими героями, скопировать их манеру двигаться, характерные жесты, а главное — спеть один из хитов так, чтобы быть неотличимым от оригинала. Все номера исполняются вживую под аккомпанемент оркестра.
Жюри и ведущие в шоу «Один в один»
Выступления конкурсантов оценивают мэтры отечественного шоу-бизнеса:
- народный артист России Юрий Стоянов;
- певец, композитор и телеведущий Алексей Чумаков;
- заслуженная артистка России, оперная певица Марина Мещерякова.
В каждом выпуске к ним присоединяется приглашенный член жюри — популярный артист, имеющий отношение к перевоплощениям недели. Ведут программу Николай Басков и Клава Кока.
Как проходят выпуски шоу «Один в один»
Каждую неделю 10 звездных участников выходят на сцену в новых образах. Жюри оценивает их выступления по 10-балльной шкале. Кроме того, конкурсанты сами ставят пятерки лучшим, по их мнению, коллегам. Баллы суммируются, определяя победителя этапа и положение в общем зачете сезона.
Второй выпуск шестого сезона шоу «Один в один»
Во втором выпуске сезона Алиса Мон заняла первое место, идеально перевоплотившись в легенду советской эстрады Клавдию Шульженко. Жюри аплодировало ей стоя и единогласно поставило высший балл. Второе место занял Арсений Бородин в образе Ирины Забияки, а третье — Надежда Ангарская, примерившая на себя эпатажный образ Жанны Агузаровой.
Что было в третьем выпуске в шоу «Один в один»
В новом выпуске «Один в один» Сергею Лазареву и другим членам жюри предстояло оценить следующие перевоплощения:
- Юлия Савичева — Милен Фармер, «D?senchant?e». Савичевой пришлось нелегко в образе загадочной французской певицы. Вокально и внешне было неплохо, но не хватило фирменной пластики и сексуальности Фармер.
- Алиса Мон — Люся Чеботина, «Солнце Монако». Несмотря на троекратную разницу в возрасте, Алисе удалось точно уловить мимику, жесты и вокальные приемы юной звезды.
- Родион Газманов — Род Стюарт, «The Way You Look Tonight». Газманов был великолепен внешне, но не до конца справился со сложным вокалом Стюарта. Судьи отметили, что ему не хватило характерной хрипотцы.
- Мария Зайцева — Шура, «Холодная луна». Зайцева мастерски примерила на себя образ эпатажного Шуры, но переборщила с комедийностью в ущерб вокалу.
- Валерия Ланская — Лайза Минелли, «Cabaret». Выступление Ланской стало триумфом выпуска — она блистательно скопировала неподражаемый стиль легенды Бродвея и Голливуда.
- Жан Милимеров — Александр Серов, «Мадонна». Несмотря на потрясающий грим, Милимерову не удалось точно передать специфический тембр и вокальные приемы Серова. Номер вышел забавным и немного пародийным.
- Надежда Ангарская — Адель, «Rolling in the Deep». Ангарская была очень похожа на Адель внешне и вокально. Но небольшие помарки в тексте и вокале не позволили номеру стать безупречным.
- Арсений Бородин — Сергей Жуков, «Алешка». Бородин спел трогательно и душевно, идеально скопировав интонации солиста группы "Руки Вверх". Увы, грим подвел — вышел скорее молодой Кобзон, чем Жуков.
- Вячеслав Макаров — Сергей Лазарев, «You Are the Only One». Макарову удалось передать фирменные хореографические фишки Лазарева. Но вокально и по драйву он не дотянул до оригинала, о чем ему прямо сказал строгий "предводитель сотни".
- Нодар Ревия — Алексей Чумаков, «Тут и там». Ревия, что называется, "порвал зал", устроив веселый дружеский шарж на Чумакова, идеально скопировав его мимику, жесты и манеру пения. Вышло очень похоже и забавно.
Итоги выпуска третьего выпуска шоу «Один в один»
По результатам голосования жюри и участников победителем третьего этапа стал Нодар Ревия в образе Алексея Чумакова (50 баллов). Второе и третье места заняли Валерия Ланская (45) и Жан Милимеров (34).
По сумме трех выпусков тройку лидеров сезона составляют:
- Вячеслав Макаров (101 балл)
- Нодар Ревия (89 баллов)
- Валерия Ланская (87 баллов)
Что будет в следующем выпуске шоу «Один в один» и когда его смотреть
В следующем выпуске «Один в один» зрителей ждут не менее яркие премьеры: Юлия Савичева предстанет в образе Пинк, Родион Газманов — Трофима, Валерия Ланская — Наташи Королевой, Нодар Ревия — Димы Билана и другие. Шоу «Один в один каждую пятницу показывает телеканал „Россия 1“ в 21:30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.