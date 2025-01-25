Что случилось во втором выпуске шоу «Один в один»: подробный обзор

Вечером в пятницу 24 января на телеканале «Россия-1» вышел второй выпуск 6 сезона популярного шоу перевоплощений «Один в один». Десять артистов вновь примерили на себя образы известных музыкантов, чтобы доказать свое умение перевоплощаться и побороться за главный приз. URA.RU представляет обзор эпизода, рассказывая о самых ярких номерах, оценках жюри и промежуточных результатах шоу.
Главное о шоу «Один в один»
«Один в один» — это музыкальный проект, в котором звезды российской эстрады перевоплощаются в знаменитых артистов прошлого и настоящего, стараясь максимально точно воссоздать их образ, манеру исполнения и поведения на сцене. Жюри, состоящее из мэтров шоу-бизнеса, оценивает каждое выступление по 12-балльной системе, а участники могут дополнительно дарить друг другу по 5 баллов. По итогам сезона определяется победитель, которому достается главный приз.
В новом сезоне шоу ведут Николай Басков и Клава Кока. Однако во втором выпуске Кока отсутствовала, застряв в лифте, поэтому Басков справлялся один. В жюри — народный артист России Юрий Стоянов, оперная дива Мария Мещерякова, победитель первого сезона шоу Алексей Чумаков и приглашенная звезда — певица Валерия.
Как прошел второй выпуск шоу «Один в один»
Безусловным триумфатором эпизода стала исполнительница Алиса Мон, блестяще перевоплотившаяся в Клавдию Шульженко с песней «Руки». Алиса Мон смогла передать не только внешний облик, но и уникальную манеру исполнения великой советской певицы. Номер произвел сильнейшее впечатление на жюри и зрителей, заслужив высшие оценки и овации.
Также на высоте были певицы Юлия Савичева (Аврил Лавин — «Complicated»), Валерия Ланская (Тамара Гвердцители — «Виват, король!») и певец Вячеслав Макаров (Кай Метов — «Position №2»). Стоит отметить комедийный талант музыканта Арсения Бородина, который, несмотря на неидеальное попадание в образ, обаятельно спародировал солистку группы «Чи-Ли» Ирину Забияку.
А вот эстрадному певцу Родиону Газманову (Брайан Адамс — «Please Forgive Me») и артисту Жану Милимерову (Gipsy Kings — «Bamboleo») не удалось в полной мере раскрыться и убедить жюри в этот раз. Их выступления показались несколько блеклыми и неточными по вокалу и подаче.
Оценки жюри и текущие результаты в шоу «Один в один»: кто победил
По итогам голосования жюри и участников лидером второго выпуска стала Алиса Мон, получившая максимально возможные 50 баллов за свой номер. На втором месте — Арсений Бородин (37 баллов), на третьем — Надежда Ангарская (33 балла).
В общем зачете после двух эпизодов первое место занимает Алиса Мон (71 балл), второе — Вячеслав Макаров (67 балла) и третье — Юлия Савичева (66 баллов). Родион Газманов пока замыкает турнирную таблицу с 33 баллами.
Что ждет в следующем выпуске и где и когда его смотреть
В третьем эпизоде, который выйдет 31 января, зрителей ждут новые интригующие перевоплощения. Нодар Ревия предстанет в образе самого Алексея Чумакова, Юлия Савичева споет хит Милен Фармер, а Валерия Ланская блеснет в роли Лайзы Минелли.
Посмотреть шоу перевоплощений «Один в один» можно каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия-1». Также данное шоу можно транслируется и на интернет-платформе «Смотрим».
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