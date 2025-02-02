Захарова пообещала месть всем причастным к атаке на школу-интернат в Судже

Ответственность за удары по интернату в Судже Курской области несут спонсоры Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она пообещала, что все причастные к этому нападению понесут заслуженное наказание. По ее словам, удар Украины является циничным преступлением.
«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.
Представитель МИДа отметила, что вину за теракт понесут все страны, продолжающие помогать вооружением Украине. «Обстрелы мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима», — добавила Захарова, комментируя атаку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.