Захарова пообещала месть всем причастным к атаке на школу-интернат в Судже

Захарова: ответственность за удар по интернату в Судже несут спонсоры Киева
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Вину за теракт несут также те страны, которые «накачивают киевский режим вооружением», заявила Захарова
Вину за теракт несут также те страны, которые «накачивают киевский режим вооружением», заявила Захарова Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ответственность за удары по интернату в Судже Курской области несут спонсоры Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она пообещала, что все причастные к этому нападению понесут заслуженное наказание. По ее словам, удар Украины является циничным преступлением. 

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ. 

Представитель МИДа отметила, что вину за теракт понесут все страны, продолжающие помогать вооружением Украине. «Обстрелы мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима», — добавила Захарова, комментируя атаку. 

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Ответственность за удары по интернату в Судже Курской области несут спонсоры Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она пообещала, что все причастные к этому нападению понесут заслуженное наказание. По ее словам, удар Украины является циничным преступлением.  «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.  Представитель МИДа отметила, что вину за теракт понесут все страны, продолжающие помогать вооружением Украине. «Обстрелы мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима», — добавила Захарова, комментируя атаку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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