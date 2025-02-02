Экс-советник Залужного рассказал о его планах окружить Белгород

Украина в 2022 году планировала наступление на Белгородскую область. Об этом сообщил советник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров.
«Речь шла о проведении наступления на территории РФ. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, на Белгород», — сказал Виктор Назаров. Его слова передает украинская служба «Би-би-си».
Назаров указал, что идея атаки на территорию России возникла еще в декабре 2022 года. Тогда рассматривалась возможность окружения или блокирования Белгорода. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский на военной базе «Рамштайн» в Германии назвал вторжение ВСУ в Курскую область одной из крупнейших побед Украины в ходе конфликта.
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