Экс-советник Залужного рассказал о его планах окружить Белгород

Украинский генерал Назаров сообщил о планах Залужного взять Белгород
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В 2022 году ВСУ планировали наступление на Белгород
В 2022 году ВСУ планировали наступление на Белгород Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина в 2022 году планировала наступление на Белгородскую область. Об этом сообщил советник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

«Речь шла о проведении наступления на территории РФ. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, на Белгород», — сказал Виктор Назаров. Его слова передает украинская служба «Би-би-си».

Назаров указал, что идея атаки на территорию России возникла еще в декабре 2022 года. Тогда рассматривалась возможность окружения или блокирования Белгорода. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский на военной базе «Рамштайн» в Германии назвал вторжение ВСУ в Курскую область одной из крупнейших побед Украины в ходе конфликта.

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Украина в 2022 году планировала наступление на Белгородскую область. Об этом сообщил советник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров. «Речь шла о проведении наступления на территории РФ. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, на Белгород», — сказал Виктор Назаров. Его слова передает украинская служба «Би-би-си». Назаров указал, что идея атаки на территорию России возникла еще в декабре 2022 года. Тогда рассматривалась возможность окружения или блокирования Белгорода. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский на военной базе «Рамштайн» в Германии назвал вторжение ВСУ в Курскую область одной из крупнейших побед Украины в ходе конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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