WSJ заявила, что в JPMorgan застряли два миллиарда долларов из России

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Российские деньги застряли в американском банке
Российские деньги застряли в американском банке Фото:
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В американском банке JPMorgan застряли 2 млрд долларов из России. Это произошло после того, как правительство США заморозило банковские переводы, пишет The Wall Street Journal.

«У Москвы застряли 2 млрд долларов в JPMorgan (один из крупнейших инвестиционных банков в мире — прим. ред.)», — передает газета. По данным источника, средства предназначались для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую».

По версии американских властей, до того как на «Газпромбанк» наложили санкции в ноябре 2024 года, Россия договорилась с Турцией о предоставлении кредита в размере около 9 млрд долларов для строительства АЭС. Средства могли переводиться на счета российских компаний в турецком банке Ziraat.

Летом 2022 года, согласно данным США, Газпромбанк через Citi перевел 3 млрд долларов на счета АЭС в банке Ziraat, а через JPMorgan было переведено более 2 млрд. Еще один перевод в 2 млрд долларов через JPMorgan был заморожен Минюстом США.

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В американском банке JPMorgan застряли 2 млрд долларов из России. Это произошло после того, как правительство США заморозило банковские переводы, пишет The Wall Street Journal. «У Москвы застряли 2 млрд долларов в JPMorgan (один из крупнейших инвестиционных банков в мире — прим. ред.)», — передает газета. По данным источника, средства предназначались для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую». По версии американских властей, до того как на «Газпромбанк» наложили санкции в ноябре 2024 года, Россия договорилась с Турцией о предоставлении кредита в размере около 9 млрд долларов для строительства АЭС. Средства могли переводиться на счета российских компаний в турецком банке Ziraat. Летом 2022 года, согласно данным США, Газпромбанк через Citi перевел 3 млрд долларов на счета АЭС в банке Ziraat, а через JPMorgan было переведено более 2 млрд. Еще один перевод в 2 млрд долларов через JPMorgan был заморожен Минюстом США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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