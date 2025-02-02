WSJ заявила, что в JPMorgan застряли два миллиарда долларов из России

В американском банке JPMorgan застряли 2 млрд долларов из России. Это произошло после того, как правительство США заморозило банковские переводы, пишет The Wall Street Journal.
«У Москвы застряли 2 млрд долларов в JPMorgan (один из крупнейших инвестиционных банков в мире — прим. ред.)», — передает газета. По данным источника, средства предназначались для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую».
По версии американских властей, до того как на «Газпромбанк» наложили санкции в ноябре 2024 года, Россия договорилась с Турцией о предоставлении кредита в размере около 9 млрд долларов для строительства АЭС. Средства могли переводиться на счета российских компаний в турецком банке Ziraat.
Летом 2022 года, согласно данным США, Газпромбанк через Citi перевел 3 млрд долларов на счета АЭС в банке Ziraat, а через JPMorgan было переведено более 2 млрд. Еще один перевод в 2 млрд долларов через JPMorgan был заморожен Минюстом США.
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